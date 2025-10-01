1 dag geleden Een eeuwig perspectief

“Als schapen zet men hen in het graf, de dood zal hen weiden. De oprechten zullen in de morgen over hen heersen, het graf zal hun gestalte doen wegteren, ver van hun woning. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Sela” (Ps. 49:15-16).

Als je Psalm 49 leest, hoor je de schrijver ons adviseren om ons vertrouwen niet op rijkdom te stellen. Deze psalm is geschreven voor alle lagen van de bevolking – “… alle volken” en “… alle bewoners van de wereld” (vs. 2). Hij geldt voor zowel rijk als arm (vs. 3), hoog en laag (vs. 3), wijs en dwaas (vs. 11). De psalm herinnert ons eraan, dat we onze rijkdom niet mee kunnen nemen (vs. 18), dus we moeten er niet ons levensdoel van maken, en we mogen de rijken ook niet benijden. De psalmist waarschuwt de godvruchtigen om de goddelozen niet te benijden in hun voorspoed, of zich niet te laten verleiden door hun bezittingen.

Er is vaak gezegd: “Je kunt het niet meenemen – je ziet nooit een verhuiswagen achter een lijkauto.” Iedereen laat alles achter. Daarom is het belangrijk om niet alleen voor het hier en nu te leven, maar om nu te leven met de eeuwigheid in het vooruitzicht. De Heer Jezus zei: “Verzamelt u geen schatten op de aarde, waar mot en afvreten1 ze bederft en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in [de] hemel, waar geen mot of afvreter ze bederft en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Matth. 6:19-21).

Psalm 49 presenteert ook een andere ontnuchterende maar noodzakelijke waarheid: de dood komt tot ons allen. Ieder van ons zal sterven en in het graf gelegd worden, tenzij de Heer eerst terugkeert. De psalmist vertelt ons, dat de mens, net als een dier, begraven zal worden (vs. 13), en de dood zal zijn fysieke lichaam verteren. Onze lichamen – hoewel ontzagwekkend en wonderbaarlijk gemaakt – zullen in het graf vergaan. Maar de oprechten, zij die niet op rijkdom vertrouwen, maar op de Heer, zullen een schone plaats hebben die verder reikt dan het graf.

Hier verschijnt onze ‘Maar God.’ De psalmist benadrukt twee waarheden:

De Heer zal de ziel van de oprechten verlossen uit de macht van het graf.

Voor ons is dit alleen mogelijk door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus (Hebr. 2:14-15). De Heer zal de ziel van de verloste ontvangen.

Hoe heerlijk is het om ervan verzekerd te zijn, dat iedereen die zijn vertrouwen op Christus stelt, door Hem ontvangen zal worden (zie Joh. 6:37-40).

Anker voor vandaag

Leef elke dag met de eeuwigheid in het vooruitzicht.

NOOT:

1. Waarschijnlijk een soort insect.

