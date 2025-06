3 uur geleden Drie voorbeelden van moederliefde

‘Happy Mother’s Day’ voor alle vrouwen met een moederhart voor kinderen. We krijgen in de Bijbel veel voorbeelden van godvruchtige moeders die ons prachtige voorbeelden geven om na te volgen. Vandaag wil ik kort kijken naar drie voorbeelden – drie verschillende soorten moeders uit Exodus 1-2.

Jochebed – Een biologische moeder

Voor velen van ons lijkt dit misschien een vreemde naam, maar het is eigenlijk een prachtige naam die “De heerlijkheid van Jahweh” of “Jehovah is heerlijk” betekent. Houd in gedachten, dat dit is voordat God Zichzelf aan Mozes voorstelde als Jahweh (Jehovah). In Exodus 1 vers 22 tot Exodus 2 vers 9 wordt de naam van Mozes’ moeder niet genoemd, maar Exodus 6 vers 20 en Numeri 26 vers 59 duiden haar aan als Jochebed.

Jochebed, de dochter van Levi, kreeg een prachtige baby en verborg hem drie maanden lang. Haar natuurlijke moederinstincten om haar kind te beschermen sloegen toe. Er wordt ons verteld: “Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden” (Ex. 2:3-4).

Hier leren we niet alleen hoe Jochebed haar zoon beschermde, maar ook dat ze een oudere dochter had, Mirjam, die de verantwoordelijkheid op zich nam om op haar broertje te passen. Terwijl zij van een afstand toekeek gebeurde het volgende: “Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: Dit is een van de Hebreeuwse kinderen” (Ex. 2:5-6).

Mirjam, die dit alles zag, nam initiatief en kwam met een kant-en-klare oplossing: “Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven?” Nadat ze opdracht had gekregen om te gaan, bracht ze haar moeder, Jochebed, om haar eigen kind te verzorgen voor de dochter van Farao.

Jochebed voedde ook een andere zoon op die Aäron heette. Hij wordt in Exodus 7 vers 1 een profeet genoemd en werd de spreekbuis van Mozes voor Farao (Ex. 4:14). Hij werd ingewijd als de eerste priester in het Oude Testament.

De zoon van Jochebed, Mozes, zou op een dag de wetgever, de leider en de verlosser van Israël worden. Wat een geweldige moeder! Zij was moedig en creatief in het vervullen van haar roeping en we zien de impact die ze had op alle drie haar kinderen.

Farao’s dochter – Een moeder door adoptie

In Exodus 2 vers 10 lezen we: “En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.” Haar naam wordt niet gegeven in de Schrift, maar historici suggereren, dat ze misschien Hatsjepsoet was, de Egyptische prinses. Bekend om haar sterke persoonlijkheid en, naar verluidt, rebelse neigingen, kan dit verklaren waarom ze het bevel van haar vader trotseerde.

Door haar toedoen lezen we over wat wel eens de eerste internationale adoptie zou kunnen zijn. Na deze gebeurtenis verdwijnt ze uit de Schrift.

Wist u, dat er in de Verenigde Staten elke twee minuten een kind in het pleegzorgsysteem terechtkomt? Op een willekeurige dag zijn er meer dan 368.000 kinderen in het Amerikaanse pleegzorgsysteem. Alleen al in 2022 wachtten ongeveer 108.877 kinderen in pleegzorg op adoptie.

Sifra en Pua – Moederen door voorspraak

Deze twee vroedvrouwen komen voor in Exodus 1 vers 15-21. Zij weigerden om de baby’s te doden die door de Hebreeuwse vrouwen ter wereld waren gebracht, ook al was dit een directe ongehoorzaamheid aan het decreet van de Farao. Zij vreesden God en grepen in om de levens van deze kinderen te beschermen.

De naam Sifra betekent “schoonheid” en de naam Pua betekent “schittering” of “glans”. Hoe mooi is het om diegenen te zien die investeren in het leven van anderen – die instappen en schitteren in het leven van een jong iemand! Dit is wat het betekent om een moeder te zijn door zich in te zetten voor anderen.

Of we het nu hebben over moeders door geboorte, adoptie of belangenbehartiging, het is belangrijk om te beseffen dat alle moeders – en alle vrouwen die van kinderen houden – een door God gegeven liefde en instinct delen om te zorgen voor degenen die aan hen zijn toevertrouwd. Dit vloeit voort uit het hart van God, omdat deze natuur gezien wordt in God Zelf.

Moederschap weerspiegelt de aard en het karakter van God

In Deuteronomium 32 vers 11 wordt God beschreven “Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken.” In Psalm 22 vers 9-10 is Hij bezorgd om Zijn volk als een vroedvrouw die zorgt voor de kinderen die ze baart. Jesaja zegt, dat Hij Zijn kinderen nooit vergeet, net zoals een zogende moeder haar baby niet vergeet (Jes. 49:15). In Jesaja 66 vers 13 wordt Hij beschreven als Iemand die Zijn volk troost als een zogende moeder. Hosea 16 portretteert Hem als een moederbeer die woede ervaart wanneer ze van haar jongen wordt beroofd.

De Heer Jezus zei over Jeruzalem: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe vaak heb Ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild” (Matth. 23:37).

Al deze verzen helpen ons om te zien, dat moederschap de aard en het karakter van God weerspiegelt – Die alwetend (alles-weet), almachtig (alle macht heeft) en alomtegenwoordig (altijd aanwezig) is.

Waarom is dit belangrijk? Soms horen we ‘Moederdag-boodschappen’ die de lat zo hoog leggen, dat elke moeder zich ontoereikend en onvoldoende voelt voor deze taak. Maar omdat moederschap één van de eigenschappen is waar God Zichzelf aan gelijkt, haalt dit de druk van moeders af om perfect of bovenmenselijk te zijn.

Lieve moeders, terwijl je van dag tot dag probeert de beste moeder te zijn die je kunt zijn, realiseer je dan dat je niet alleen bent. Jullie hoeven niet perfect te zijn – dat is Hij en dat hoeven jullie ook niet te zijn! Jullie hebben gewoon liefde nodig voor het kind, dat aan jullie is toevertrouwd en vertrouwen op Hem Die jullie ziet, jullie situatie kent en in staat is om jullie te leiden en te sterken.

