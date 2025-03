15 uur geleden De waarde van gelovige vrouwen (13) – Martha (A)

Martha was een praktische vrouw. En iemand die niet alleen haar huis openstelde voor de Heer Jezus, maar ook voor Zijn discipelen. Wat een gastvrijheid! Maar er is ook iets vermanends uit haar leven te berichten. Het is goed als u als gelovige vrouw (en wij allemaal!) deze lessen ter harte nemen.

Voor veel lezers van het Woord van God is Maria van Bethanië de meer bekende persoon in dit huis, hoewel Lazarus ook een heel bijzonder persoon was, in ieder geval dankzij de speciale zorg van de Heer Jezus, Die hem opwekte uit de dood. Maar de derde persoon in de groep, Martha, mag niet worden verwaarloosd. En Gods Woord, het Nieuwe Testament, heeft in drie hoofdstukken, Lukas 10, Johannes 11 en Johannes 12, veel te zeggen over deze kostbare zuster in het geloof. In Lukas 10 vers 38 lezen we, dat de Heer Jezus verder reisde met de discipelen en zij kwamen in, of Hij kwam in een dorp, maar “een vrouw, genaamd Martha ontving Hem <in haar huis>.” Wat een hart, wat een gastvrijheid toonde deze vrouw, deze vrouw in geloof. Ze verwelkomde niet alleen de Heer Jezus in haar huis, maar de Heer Jezus met de discipelen en misschien waren er nog wel meer bij. Het was niet zo’n kleinigheid, niet zo’n gemakkelijke zaak, maar ze was gastvrij. En wij worden in het Nieuwe Testament opgeroepen om gastvrij te zijn, om gastvrijheid te zoeken. En u, als zusters, kunt Martha als uw voorbeeld nemen.

Ze heeft werkelijk kosten noch moeite gespaard om de Heer Jezus met de discipelen te ontvangen en misschien nog wel meer. Echt een waardevolle daad die getuigt van grote toewijding en grote liefde voor de Heer Jezus. Vervolgens zien we, dat Maria in het huis waar de Heer Jezus onderwees, zich naast het werk, het helpen, ook aan Zijn voeten zat en naar Hem luisterde. Dit lezen we niet over Martha en dat zullen we later nog zien. “Martha echter werd zeer in beslag genomen door veel dienen,” staat er. Het is waardevol om de Heer te dienen en we kunnen u alleen maar aanmoedigen om de Heer Jezus te dienen en tijd te investeren in het doen van een dienst voor de Heer Jezus. Hij heeft een dienst voor ieder van u, voor u zusters, zoals ook voor ons broeders. Maar als u zeer druk bent met veel dienen, betekent dit dat u afgeleid bent van het wezenlijke. We moeten dienen, we mogen dienen, maar als dienen het middelpunt wordt, als mijn identiteit uiteindelijk afhangt van wat voor dienst ik doe, of ik kan dienen, dan wordt dat een uitdaging, dan is dat niet goed meer. Dit geldt voor u als zusters, evenals voor broeders. We kunnen zo gehecht raken aan ons dienstwerk, dat als de situatie zich voordoet dat je het niet kunt uitvoeren, we ons niet meer waardevol voelen, niet meer gewaardeerd worden.

En dat was uiteindelijk het geval met Martha. Ze was zo druk met dienen, dat ze de Heer Jezus niet meer zag. Ze was niet bezig met het dienen van Hem, maar met het dienen van zichzelf en dat stond in het middelpunt. Maar ze kwam en zei: “Heer, bekommert U Zich er niet om dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij moet helpen.” Ze voelde zich in de steek gelaten door haar zuster en zag niet, dat er nog iets belangrijker was dan dienen, namelijk luisteren naar de Heer Jezus, de Heer Jezus de gelegenheid te geven om Zich tot alle aanwezigen te richten. Ze heeft Hem gediend en we zagen, dat het waardevol was, maar ze zag niet dat de Here Jezus een boodschap had en die heeft ze helaas gemist. Maar dat niet alleen, ze vergelijkt zichzelf met haar zus en dat is altijd gevaarlijk in het dienen en dat geldt ook voor u, zusters. Jullie hebben een dienst net als broeders. U hebt geen openbare dienst, u hebt geen leeropdracht enzovoort. Maar u mag de Heer Jezus dienen en dat waardeert Hij en dat wenst Hij ook. Maar als u zichzelf gaat vergelijken en zegt, dat zij met mij moet meewerken, dat zij dit of dat moet doen, dat we zelfs aan de Heer vragen, zeg haar nu, dat zij mij moet helpen, dat we Hem willen inzetten voor onze eigen doeleinden, dan gaat dat te ver en dat moet Martha leren. Ze was van mening dat Maria de dienst moest doen die zij zelf deed. Nou, de dienst die zij deed was waardevol, het was op zijn plaats, maar het was niet het enige dat telde en zeker niet voor een ander. U hebt niet het recht om een ander te vertellen wat hij of zij moet doen. Ik heb het niet over moeders die hun kinderen een opdracht geven, maar als zusters onder zusters. We mogen elkaar waarderen, met een goed oog naar elkaar kijken, niet met een smekend oog, en ons verheugen in de dienst die een andere zuster doet. Zij staat voor haar Heer. Natuurlijk zijn er grenzen, zeker voor een zuster, om een dienst in het openbaar te doen is niet naar Gods gedachten. Het maakt niet uit of men het in een zaal doet of op internet. Gods Woord is duidelijk, dat de dienst van een vrouw, een gelovige vrouw, in het verborgene is, in huis, maar toch willen we elkaar voor de Heer laten staan. Als iets niet duidelijk in strijd is met Gods Woord, willen we een hulp voor elkaar zijn, maar we moeten nooit zeggen, zoals Martha hier: ‘zeg haar nu dat ze me moet helpen’. Zij moet nu leren, dat de Heer Jezus dit niet kan toestaan. Maar Jezus antwoordde en zei tegen haar: “Martha, Martha.”

Daarmee is ze een van de zeven mensen die twee keer met hun voornaam worden aangesproken. Aan de ene kant is dat waardevol, maar aan de andere kant is het in dit geval een berisping. In sommige van deze zeven gevallen, zoals bij Petrus, moest de Heer Jezus berispen, een ernstige berisping uitspreken, zo ook hier. “… je maakt je bezorgd en druk over vele dingen.” Haar hele zorg was, haar hele innerlijk was erdoor verontrust, ze kon niet langer rusten vanwege deze zaak. En een dienst die niet uit de vrede van de gemeenschap met de Heer komt, kan niet goed zijn, kan niet naar Zijn wil zijn. Ze maakte zich zorgen over vele dingen. De dingen, de vele dingen die ze voor haar ogen zag, hielden haar bezig, niet de Heer. En dat roept ook vragen op over het doel en de motivatie. Als de motivatie niet is Christus, als het doel niet is om Christus te verheerlijken, maar dat het gaat om de dienst zelf, dan hebben we de verkeerde prioriteit. Daarom voegt Jezus eraan toe: “… maar één ding is nodig.” Laten we dit echt ter harte nemen en ook als zusters ter harte nemen.

Eén ding is nodig, maar het is één ding, Maria heeft het goede deel gekozen dat haar niet ontnomen zal worden, namelijk naar de Heer Jezus te luisteren, werkelijk voor ogen te hebben wat de Heer Jezus wil. Dat willen we allemaal te horen krijgen, maar dat geldt vooral voor u als zusters, dat u deze tijd ook echt kent, in toewijding voor de Heer, in persoonlijke stilte, om naar de Heer te luisteren, om te begrijpen, om in uw hart en geweten op te nemen wat Hij aan boodschap voor u heeft, zodat u dan ook op deze basis de Heer kunt dienen.

