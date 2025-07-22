13 uur geleden De onderlinge opbouw van de gelovigen

‘Daarom, vermaant elkaar en bouwt elkaar op, zoals u ook doet” (1 Thess. 5:11).

22 juli 2025

Het woord dat vertaald is met “vermaant” wordt vaak vertaald met “troost.” Het komt van het Griekse woord Parakletos, wat “hij die langszij wordt geroepen” betekent. De Trooster is een van de namen van de Heilige Geest (Joh. 14:16,26; 15:26; 16:7). De Heilige Geest komt om ons te helpen en kracht te geven.

Interessant genoeg is ons Engelse woord comfort afgeleid van twee Latijnse woorden die ‘met kracht’ betekenen. Wanneer je anderen aanmoedigt, help je hun hart te versterken, zodat ze niet opgeven of ontmoedigd raken. Sterker nog, het woord moed komt van een wortel die ‘hart’ betekent, dus aanmoedigen betekent letterlijk “iemand moed geven.’ Ontmoedigen daarentegen is iemands moed wegnemen, waardoor mensen helemaal geen moed meer hebben.

Waarom we behoren aan te moedigen

1. God beveelt het

God heeft ons niet ontworpen om alleen door het leven te gaan. We zijn geschapen voor authentieke, zorgzame relaties. Hij belooft ons ook te troosten in onze beproevingen, “opdat wij hen kunnen vertroosten die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee wijzelf door God vertroost worden” (2 Kor. 1:4). De Schrift spoort ons aan: “Daarom, vermaant elkaar en bouwt elkaar op” (1 Thess. 5:11) en “vermaant elkaar elke dag” (Hebr. 3:13).

2. Geestelijke groei vereist het

In 1 Thessalonicenzen 3 vers 2 vertelt Paulus de vervolgde gemeente in Thessalonika, dat hij Timotheüs stuurt “om u te versterken en te vermanen aangaande uw geloof.” Evenzo zijn wij geroepen om het geloof van hen die vermoeid of ontmoedigd zijn, nieuw leven in te blazen. “Laten wij op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken” (Hebr. 10:24) en elkaar zo aansporen tot geestelijke volwassenheid.

3. We raken snel het perspectief kwijt

In 2 Korinthe 7 vers 3-7 zien we hoe zelfs de apostel Paulus, overmand door ontmoediging, het perspectief begon te verliezen en op het punt stond zijn bediening op te geven. Maar God troostte hem en vernieuwde zijn kijk op de situatie. Op dezelfde manier worden wij geroepen om over Gods waarheid in het leven van anderen te spreken, hen te helpen hun perspectief te herstellen en hen te motiveren tot rechtvaardigheid. Romeinen 15 vers 4 herinnert ons eraan: “Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop hebben.”

Gewone christenen – zoals u en ik – worden opgeroepen om elkaar te helpen, te steunen en voor elkaar te bidden, vooral door troost te bieden aan mensen die het moeilijk hebben. Wanneer we dat doen, wordt hun geloof versterkt, hun hart verheven en krijgen ze de kracht om de gerechtigheid na te streven.

Zijn er mensen in uw leven die ontmoedigd zijn of een moeilijke periode doormaken? Laten we de bemoedigers zijn waartoe God ons geroepen heeft – hen helpen te volharden, te groeien in geloof en dit leven goed af te sluiten!

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Gemeente

