“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” (Rom. 8:35).

21 mei 2025

Als we aan de liefde van Christus denken, moeten we onthouden, dat die niet zoals menselijke liefde is. Ze wankelt niet. Ze hangt niet af van onze prestaties. Ze wordt niet moe. Het is een liefde die alles heeft gegeven, alles verdraagt en alles veilig stelt.

Het is een liefde die alles gaf

“De Zoon van God … die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Gal. 2:20).

De liefde van Christus is niet alleen maar een gevoel, het is ook een offer. Op Golgotha werd liefde niet in woorden, maar in wonden getoond. Hij had ons niet lief toen we lief waren, maar toen we zondaars waren (Rom. 5:8). Het kruis is het eeuwige bewijs, dat de liefde van Christus persoonlijk is – Hij hield van mij. Laat dat vandaag tot u doordringen: Hij gaf Zichzelf voor u.

Het is een liefde die alles verdraagt

“… de Zijnen, die in de wereld waren, had liefgehad, hen liefgehad tot [het] einde” (Joh. 13:1).

Ons geloof kan wankelen. Onze liefde kan koud worden. Maar Zijn liefde blijft. Hij geeft nooit op. In onze zwakheid, in onze omzwervingen wankelt Zijn liefde niet. Hij is geduldig met ons, trouw jegens ons en doet altijd voorbede voor ons (Rom. 8:34). Hij heeft ons lief, niet op basis van wie wij zijn, maar op basis van wie Hij is.

Het is een liefde die alles veilig stelt

“Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer” (zie Rom. 8:39).

Er is geen mislukking, geen beproeving, geen macht in de hemel of in de hel die u uit de greep van Christus’ liefde kan trekken. We hangen niet aan Hem – Hij houdt ons vast. Zijn liefde heeft ons dichtbij gebracht en Zijn liefde zal ons thuisbrengen.

Het anker van vandaag

In een wereld vol gebroken liefde en wisselende genegenheden, rust vandaag hierin: de liefde van Christus faalt nooit. Het begon al voordat u Hem kende, het heeft u door het kruis vastgehouden en het zal u tot in de eeuwigheid dragen.

Dus waar u vandaag ook mee te maken krijgt, geef u over. Rust in Zijn liefde. Leef in Zijn liefde. En laat Zijn liefde u bewegen om anderen lief te hebben met dezelfde genade die Hij u heeft getoond.

“… en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent … opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is” (Ef. 3:18-19).

