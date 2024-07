2 uur geleden De Heer vraagt u en mij (6)

Bijbelplaatsen: Mattheüs 9 vers 28 en 29; Romeinen 4 vers 21; Hebreeën 11 vers 11.

Vraag 6: “Gelooft u dat Ik dit kan doen?“ (Matth. 9:28).

Twee blinde mannen vragen de Heer vrijmoedig om hun ogen te genezen. Hij antwoordt met een eenvoudige vraag: “Geloven jullie dat Ik dit kan doen?” Als ze “Ja” antwoorden, vervult Hij hun verzoek met de uitspraak: “Laat het u gebeuren volgens uw geloof” (Matth. 9:29).

Met deze vraag dringt de Heer Jezus diep door in de harten van de blinden. Hij vraagt hen waarop ze Hem vertrouwen; Hij vraagt hoe groot hun vertrouwen in Hem is. Hij wil niet, dat ze alleen maar hopen op genezing. Nee, Hij wil een vaste overtuiging in hun hart.

Geloof betekent vertrouwen. Geloof betekent vertrouwen op iets, dat je niet kunt zien, iets dat onlogisch of zelfs onmogelijk lijkt. Geloof betekent erop vertrouwen, dat de Heer Zijn Woord houdt.

Met dit in gedachten vraagt de Heer ook aan u en mij: “Gelooft u dat Ik dit kan doen?” Natuurlijk zouden we antwoorden alsof we uit een pistool worden geschoten: “Natuurlijk, de Heer kan alles.” Maar het gaat hier niet om een algemene, objectieve kennis, maar om een echte overtuiging die zelfs in moeilijke omstandigheden blijft bestaan.

Wat praktisch, doorleefd geloof betreft, zijn Abraham en Sara geweldige voorbeelden voor ons. In een menselijkerwijs onmogelijke situatie (een beloofde zwangerschap op 90-jarige leeftijd) vertrouwden zij op God. Van Abraham wordt gezegd dat hij “ten volle verzekerd was, dat wat Hij [God] beloofd heeft, Hij ook machtig is te doen” (Rom. 4:21), terwijl van Sara wordt gezegd: “… omdat zij Hem trouw achtte die het beloofd had” (Hebr. 11:11b).

Het vertrouwen van hen beiden was gebaseerd op:

Het feit, dat God Zijn beloften houden kan (in staat is daartoe); de trouw van God, die altijd waarmaakt wat Hij belooft.

Door hun vertrouwen in God keken ze weg van zichzelf en de menselijke onmogelijkheid en keken ze naar Gods belofte en Zijn trouw.

De vraag voor ons is: Zijn we er vast van overtuigd, dat de Heer Zijn beloften en toezeggingen in de Bijbel vervult? Zijn we er echt vast van overtuigd dat Hij alles kan doen? Hierin zijn de twee blinde mannen geweldige voorbeelden voor ons.

© www.bibelstudium.de; Alexander Schneider;

Online in het Duits sinds 14.06.2024

Geplaatst in: Christendom, Geloof

© Frisse Wateren, FW