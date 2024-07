1 dag geleden De Heer vraagt aan u en mij (4) – Wat doet u hier?

Bijbelvers: 1 Koningen 19 vers 9

Vraag 4: “Wat doet u hier, Elia?” (1 Kon. 19:9)

“Elia was een mens van gelijke natuur als wij” (Jak. 5:17). Dit wordt vooral duidelijk in 1 Koningen 19, waar Elia net Gods grote overwinning op Baäl heeft ervaren en zich al in het dal bevindt. Uit angst voor de doodsdreiging van Izebel verbergt hij zich in de woestijn. Alle vertrouwen is weg – zelfs tot het punt dat hij wil sterven (1 Kon. 19:4). Hij is hopeloos, teleurgesteld en gefrustreerd.

Maar de Heer laat hem niet gaan! Hij wordt zachtjes uit zijn slaap van gelatenheid gewekt door de engel van de Heer, die hem ook fysieke kracht geeft. Elia komt echter nog niet uit het dal en valt opnieuw in slaap. Nadat hij weer gewekt is, krijgt hij nog meer kracht, waardoor hij naar de berg Horeb kan lopen. Ook daar valt hij in slaap.

Nu volgt de bovenstaande vraag van God aan Elia: “Wat doe u hier, Elia?” Een broeder legt uit: <<Dit was de vriendelijke terechtwijzing van een liefhebbende God. Hij was niet op de plaats waar de Heer hem als Zijn dienaar had geplaatst. Dat is een scherp contrast: Elia op de berg Karmel en Elia op de berg Horeb in een grot. Op de berg Karmel stond de man van geloof – vervuld van heilige ijver voor de Heer. Op de berg Horeb verborg hij zich in een grot omdat hij voor Izebel was gevlucht. En hoeveel van Gods kinderen zouden van deze vraag moeten leren: “Wat doet u hier?” Ze laten zich de wereld in drijven, terwijl anderen het terrein van de dienst hebben verlaten, dat de Heer hen heeft toegewezen. En het antwoord van Elia toont zijn zelfgerichtheid. Het ging om wat hij gedaan had, wat hij was en het dreigende gevaar om zijn leven te verliezen. Maar dat gevaar was veel groter toen hij in het hele land gezocht werd en toen de Heer zijn leven bewaarde door de bediening van de raven en de weduwe.>>

De ontmoediging van Elia leidde hem naar isolatie, gelatenheid en frustratie. Zijn kijk op de omstandigheden en zichzelf leidde hem de woestijn in. Maar God ging hem achterna. Misschien bevinden wij ons ook in een soortgelijke “bremstruikervaring,” waarin we op het punt staan om het op te geven en alles overboord te gooien. De Heer roept ons met zorg toe: “Wat doe u hier?”

Met deze vraag wil Hij ons uit ons dal leiden – terug in gemeenschap met Hem.

© www.bibelstudium.de; Alexander Schneider;

Online in het Duits sinds 10.06.2024

