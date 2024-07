3 uur geleden De Heer vraagt aan u en mij (1) – “Waar is uw broeder?”

Bijbelvers: Genesis 4 vers 9

Het is heel interessant, dat de Heer heel vaak vragen stelt. Door de hele Bijbel heen, zo’n 200 keer alleen al in de evangeliën. Waarom doet Hij dit, ook al is Hij alwetend? Waarschijnlijk om dezelfde reden, dat een leraar het antwoord niet direct aan zijn leerlingen voorlegt, maar hen in plaats daarvan aanmoedigt om zelf de oplossing te vinden door een slimme vraag te stellen. God wil, dat we de situatie die Hij in Zijn vraag aan de orde stelt op ons hart leggen en ons zelf beproeven. In deze serie willen we 16 van deze vragen bekijken en ons afvragen wat de Heer tegen u en mij wil zeggen.

1e vraag: “Waar is Abel uw broer?” (Gen. 4:9)

God gaat met deze vraag direct naar de kern van de zaak: hij vraagt de moordenaar naar het slachtoffer van de moord. Kaïns brutale tegenvraag of hij de hoeder van zijn broer is, laat in ieder geval zien, dat hij Gods vraag begrepen heeft. God wilde daarmee zeggen, dat het eigenlijk de norm zou moeten zijn om naar elkaar om te zien. Nu heeft Kaïn niet alleen verzuimd om voor zijn broer te zorgen, maar heeft hij zelfs kwaad aan hem toegevoegd.

Met deze vraag stelt God onze broederliefde op de proef. Hij vraagt jou en mij: “Waar is uw broeder? Waar is uw zuster? Gaat het goed met ze?”

Reageren wij net als Kaïn door alle verantwoordelijkheid voor een goede relatie af te wijzen? Zijn wij hoeders van onze broeders en zusters? Ja, dat zijn we (niet in de zin van controlerende politie, maar van liefdevolle zorg).

We vinden dit meerdere keren bevestigd in het nieuwe testament. Alleen al het veelvuldig voorkomen van de term “elkaar” laat ons zien hoeveel de Heer geeft om een goede onderlinge band met oprechte liefde. Deze bijbelse passages zijn zo duidelijk, dat ze geen verdere uitleg nodig hebben:

“Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt” (Joh. 13:34,35).

(Joh. 13:34,35). “Wat de broederliefde betreft, weest hartelijk voor elkaar ” (Rom. 12:10).

(Rom. 12:10). “Weest onderling eensgezind” (Rom. 12:16).

(Rom. 12:16). “Weest niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben” (Rom. 13:8).

(Rom. 13:8). “Laten we dan niet meer elkaar oordelen” (Rom. 14:13).

(Rom. 14:13). “Daarom neemt elkaar aan, zoals ook Christus u heeft aangenomen” (Rom. 15:7).

(Rom. 15:7). “Maar mijn broeders, ook ikzelf ben van u overtuigd, dat u ook zelf vol goedheid bent, vervuld met van alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen” (Rom. 15:14).

(Rom. 15:14). “Groet elkaar met een heilige kus” (Rom. 16:16).

(Rom. 16:16). “Wacht op elkaar “ (1 Kor. 11:33).

(1 Kor. 11:33). “Dient elkaar door de liefde” (Gal. 5:13).

(Gal. 5:13). Laten wij niet streven naar ijdele eer, terwijl wij elkaar tergen, en afgunstig zijn op elkaar ” (Gal. 5:26).

(Gal. 5:26). “… elkaar in liefde verdraagt” (Ef. 4:2).

(Ef. 4:2). “Maar weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft” (Ef. 4:32).

(Ef. 4:32). “… spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen” (Ef. 5:19).

(Ef. 5:19). “Liegt niet tegen elkaar ” (Kol. 3:9).

(Kol. 3:9). “Daarom vermaant elkaar en bouwt elkaar op, zoals ook u doet” (1 Thess. 5:11).

(1 Thess. 5:11). “Houdt vrede onder elkaar “ (1 Thess. 5:13).

(1 Thess. 5:13). “Ziet toe dat niet iemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaagt altijd naar het goede <én> voor elkaar én voor allen” (1 Thess. 5:15) .

(1 Thess. 5:15) “… en laten wij op elkaar acht geven [1] tot aanvuring liefde en goede werken; en laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn, maar [elkaar] vermanen …” (Hebr. 10:24,25).

(Hebr. 10:24,25). “Spreekt geen kwaad van elkaar , broeders …” (Jak. 4:11).

(Jak. 4:11). “Zucht niet tegen elkaar , broeders” (Jak. 5:9).

(Jak. 5:9). “Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar ” (Jak. 5:16).

(Jak. 5:16). “Weest gastvrij voor elkaar, zonder mopperen” (1 Petr. 4:9).

(1 Petr. 4:9). “En weest allen tegenover elkaar met nederigheid omgord …” (1 Petr. 5:5).

Hoeveel mooier zou het zijn om als gelovigen samen te leven, hoeveel minder ruzies en conflicten zouden er zijn, hoeveel gebroken relaties zouden weer geheeld kunnen worden als wij deze eenvoudige instructies uit het Nieuwe Testament zouden opvolgen. Het doel is hier niet alleen om broedermoord zoals met Kaïn te voorkomen, maar om de liefde van Christus te weerspiegelen. Moge de Heer vrede en liefde voor elkaar schenken.

NOOT:

1. Of ‘letten’; hetzelfde woord als ‘beschouwen’ in 3:1.

© www.bibelstudium.de; Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 04.06.2024

