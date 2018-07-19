De genegeerde dood

“God echter zei tot hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, en wat u hebt bereid, voor wie zal het zijn?” (Luk. 12:20).

Kort voor zijn dood liet Steve Jobs een andere computergenie, Bill Gates, de plannen voor zijn luxe jacht zien. Het was voor beiden duidelijk dat Jobs nooit een voet op het jacht zou zetten. En toch, zoals Bill Gates later eerlijk toegaf, spraken ze met elkaar alsof de harde realiteit van de dood nooit zou komen.

Veel mensen verdringen de dood uit hun gedachten en leven alsof die nooit zal komen. En dit gebeurt zelfs wanneer de dood nabij is. Maar hoewel je de dood uit je gedachten kunt verdringen, kun je hem niet uit je leven verdringen.

En juist daarom zou ieder mens een antwoord moeten vinden op de vraag: Wat betekent de dood voor mijn leven – voor mijn leven vóór en na de dood? Ben ik klaar om te sterven en God te ontmoeten? Heb ik me in deze tijd voorbereid op de eeuwigheid?

Gerrit Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 19 juli 2018

