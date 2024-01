15 minuten geleden Blijf bouwen! – het hele jaar …

Nehemia 4 vers 10

“Toen zei Juda: De kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin; wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen.”

Nehemia kwam rond 445 voor Christus naar Jeruzalem. Sinds de verwoesting van de stad in 586 voor Christus, 140 jaar eerder, was de stad grotendeels onbewoonbaar gebleven (Neh. 7:4). Op advies van Nehemia sloten mensen uit andere Joodse steden zich nu bij hem aan om de stadsmuren te repareren.

Er was onmiddellijk verzet van degenen die niet wilden, dat Jeruzalem zou gedijen. Door middel van spot, beledigingen en openlijke agressie probeerden deze vijanden het werk te stoppen. In reactie daarop baden de bouwers en gingen door met hun werk.

Het vers hierboven wijst echter op een ander gevaar. Het is er een waar we allemaal mee te maken hebben. Letterlijk 140 jaar afval moest worden verwijderd om het project te kunnen voortzetten. De arbeiders dachten bij zichzelf: “Er ligt hier zoveel afval dat we nooit iets kunnen bouwen. Het is het niet waard!”

Zegt u ook tegen uzelf: “Er is zoveel schade uit het verleden dat ik gewoon niet vooruit kan!”? Misschien heeft het afgelopen jaar echt veel van je gevergd. Of misschien worstelt u al jaren met andere soorten schade en kijkt u nu naar jezelf, naar anderen en zelfs naar God op een manier die gevuld is met twijfel.

Zulke schade is daadwerkelijk echt. Ze waren echt voor de bouwers van Nehemia. Ze overdreven niet hoeveel afval er rondslingerde!

Maar het was tijd om de mensen niet langer te laten verhinderen vooruitgang te boeken. Het werk zou vermoeiend blijven! Dat hoort nu eenmaal bij bouwen. Maar de bouwers hielden vol, richtten zich op God en hielpen elkaar (Neh. 4:14-15). Ze zagen in dat het verval van het verleden niet het recht had om te voorkomen dat Jeruzalem zou worden wat God voor ogen had.

De afval van het verleden heeft niet het recht om God ervan te weerhouden u te versterken, zodat u kunt worden wat Hij altijd heeft gewild, dat u in uw leven zou zijn. Het zal hard werken zijn! Dat is de aard van bouwen. Maar blijf bouwen!

© www.bibelpraxis.de; Stephan Campbell

