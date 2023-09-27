19 minuten geleden Blijf bidden!

Bijbelgedeelte: Jesaja 62 vers 6

Leestijd: 1 minuut

Jesaja 62 vers 6:

“Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust.”

Monica bad vurig voor haar zoon Augustinus1, die later een van de belangrijkste kerkvaders zou worden. Hij leidde echter aanvankelijk jarenlang een losbandig leven en raakte verstrikt in ketterijen.

Ze bad veel voor de jonge Augustinus, maar er veranderde niets. Toen ze het idee kreeg, dat een broeder in Christus met hem zou moeten praten, kreeg Monica te horen: <Dat heeft geen zin, blijf maar bidden.>

Ze bad jarenlang. Toen werkte God krachtig in Augustinus, en hij bekeerde zich tot de Heer en wilde Hem dienen. Toen hij zijn moeder ontmoette, was dat een grote vreugde voor hen beiden.

Tijdens het gesprek gaf Monica aan, dat haar levensdoel nu vervuld was. Ze was in haar gebed zo intens erop gericht, dat het met Augustinus goed zou komen.

En inderdaad: negen dagen later was ze bij de Heer. Ze had heel lang moeten wachten tot haar gebed verhoord zou worden. Maar uiteindelijk kwam het, precies op tijd, om zo te zeggen. Dus: blijf bidden!

“… volhardt in het gebed” (Rom. 12:12).

NOOT:

1. Augustinus was een invloedrijke kerkvader die leefde van 354-430 na Christus. Hij werd geboren in Thagaste in het huidige Algerije. Zijn moeder was een Berberse christin, zijn vader een welgestelde niet-christelijke Romein. Augustinus bekeerde zich in het jaar 387 na Christus. Zijn gedachten over zonde en genade was duidelijk op de Bijbel gericht. Zijn invloed op het Protestantisme was groot.

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.09.2023

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW