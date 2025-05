9 uur geleden Bidden – zoeken – kloppen …

“En Ik zeg u: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Luk. 11:9).

26 mei 2025

In Lukas 11 vertelt de Heer Jezus een eenvoudig verhaal over een man die om middernacht bij zijn vriend aanklopt om brood te vragen. Eerst blijft de deur dicht. Maar door zijn volharding wordt de deur geopend en wordt in de behoefte voorzien.

Wat een voorbeeld van gebed! Jezus leert ons om met vrijmoedigheid te komen, vaak te komen en volhardend te zijn.

God beloont volharding

De man in de gelijkenis kreeg hulp – niet vanwege vriendschap, maar omdat hij bleef kloppen. Op dezelfde manier leert onze hemelse Vader ons om niet op te geven in gebed. Uitstel is geen afwijzing. De Heer verlangt ernaar, dat onze harten afhankelijk blijven, blijven vertrouwen, blijven zoeken.

God antwoordt op geloof

Vragen is geloven, dat Iemand je hoort. Kloppen is verwachten, dat Iemand zal antwoorden. Wanneer we in gebed volharden, geven we uitdrukking aan ons geloof – niet in onszelf, maar in de goedheid en timing van God.

“Want ieder die bidt, ontvangt; en die zoekt, vindt …” (vs. 10).

God geeft graag

Deze passage gaat niet over het overwinnen van Gods tegenzin – het gaat over het vasthouden aan Zijn bereidwilligheid. Hij is een Vader die “goede gaven” geeft (vs. 13), die de middernachtelijke klop hoort en die de deur in liefde opent.

Anker voor vandaag:

Bent u moe in gebed? Blijf kloppen. Uw Vader hoort. Hij antwoordt misschien niet op uw manier of op uw tijd, maar Hij antwoordt altijd in wijsheid en liefde. Hij wijst Zijn kinderen die Hem in geloof zoeken niet af.

