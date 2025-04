2 uur geleden Besteed je tijd op de juiste wijze

Op weg naar de zondagse bijeenkomst zag ik een advertentie van Schweppes met de tekst: “Op smaak komen en vertragen”. Het trof me omdat we vaak horen over een jachtig leven.

Maar hoe zit het met leven van dag tot dag, het vertrouwen op Zijn leiding en het wachten op Zijn timing? We kunnen de tijd niet versnellen of vertragen, maar we kunnen de tijd die we hebben zeker optimaal benutten en er goed gebruik van maken. Paulus schrijft aan de Kolossers: “de geschikte gelegenheid ten volle uitbuiten [tijd vrijkopen]” (4:5). Het woord voor uitbuiten betekent “verstandig gebruiken.”

Soms lijkt het alsof we de tijd kunnen controleren; de tijd gaat veel langzamer voorbij als we wachten in de wachtkamer bij de tandarts, of veel sneller als we tijd doorbrengen met vrienden. Maar in werkelijkheid hebben we de tijd niet onder controle.

De vraag is: hoe besteden we onze tijd hier op aarde?

Jakobus 4 vers 14 zegt: “… u die niet weet wat morgen [gebeuren] zal. (Want1 hoe is uw leven? Want u bent een damp die een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt.)” Dit vers maakt ons nederig en herinnert ons aan de korte tijd die we hier op aarde hebben en de onzekerheid van morgen. Het daagt ons uit om ons op het heden te richten en het beste te maken van elk moment dat God ons heeft gegeven. Het doet me denken aan een gezegde, dat ik hoorde en dat we een paar weken geleden bespraken tijdens de Bijbelstudie voor jongeren: “Gisteren is geschiedenis, vandaag is Gods geschenk en morgen ligt in Gods handen”.

Dit sluit aan bij wat de Heer Jezus zegt in Mattheüs 6 vers 34: “Weest dan niet bezorgd voor morgen; want morgen zal voor zichzelf bezorgd zijn; voor [elke] dag is zijn eigen kwaad genoeg.” Dit vers leert ons hoe belangrijk het is om ons op vandaag te richten in plaats van ons zorgen te maken over morgen. Door te vertrouwen op Gods voorziening en zorg voor ons, kunnen we al onze energie wijden aan een volledig leven voor Hem in het heden, wetende dat Hij onze toekomst in Zijn handen heeft.

Misschien zeg je tegen jezelf: “Dat is allemaal leuk en aardig, maar wat heeft dat eigenlijk te maken met het verstandig besteden van onze tijd?” Dit is waar ik me vervolgens op wil richten.

Psalm 90 vers 12 draagt ons op: “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.” Hier leren we hoe belangrijk het is hoe we onze tijd gebruiken. Het is een oproep om wijsheid en een doel te zoeken in onze dagelijkse activiteiten. Besteden we onze tijd aan dingen die ertoe doen, dingen die eer brengen aan God en Zijn zegen brengen in ons leven en dat van de mensen om ons heen? Het vers herinnert ons eraan, dat onze dagen beperkt en kostbaar zijn en spoort ons aan om ons te richten op wat echt telt. In plaats van verstrikt te raken in de drukte van het leven, moeten we ernaar streven onze tijd te investeren in geestelijke groei, goed doen en onze relaties (zie bv. 2 Petr. 3:18; 2 Thess. 3:13; Hand. 2:42).

Door deze dingen prioriteit te geven, eren we niet alleen God, maar leiden we ook een zinvol en vervullend leven. Het gaat erom, dat we elke dag die bewuste keuzes maken, dat we ons bewust zijn van wat we doen en dat we onze tijd besteden op een wijze die in overeenstemming is met Gods wil en met een eeuwig perspectief.

De Heer Jezus is hierin ons volmaakte voorbeeld. Tijdens Zijn verblijf op aarde leefde Hij doelgericht en met duidelijke bedoelingen. Markus 1 vers 35 vertelt ons: “En ’s morgens vroeg, toen het nog diep in de nacht was, stond Hij op, ging naar buiten en ging weg naar een woeste plaats en daar bad Hij.” De Heer Jezus gaf prioriteit aan tijd met Zijn Vader. Dit laat ons het belang zien van geestelijke voeding en verfrissing. Hoe vaak maken we tijd vrij in onze drukke schema’s om te bidden en onze bijbels te lezen? Misschien moeten we minder tijd besteden aan sociale media, een aflevering van dat goede tv-programma minder kijken of een hoofdstuk van dat geweldige boek minder lezen, en in plaats daarvan meer tijd met Hem doorbrengen.

De Heer Jezus besteedde Zijn tijd ook aan het dienen van anderen hier op aarde. In Mattheüs 20 vers 28 zegt Hij: “Gelijk ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven tot losprijs voor velen”. Zijn leven was een voortdurende daad van dienstbaarheid en liefde; we kunnen dit door de hele Schrift heen zien. Of Hij nu de zieken genas, de hongerigen voedde of de voeten van Zijn discipelen waste, de Heer Jezus liet zien, dat ware grootheid ligt in nederige dienstbaarheid. We kunnen Zijn voorbeeld volgen door op zoek te gaan naar mogelijkheden om te dienen, door onze tijd te besteden aan daden die Zijn liefde en medeleven weerspiegelen. Dit kan betekenen, dat we vrijwilligerswerk doen in een plaatselijk opvangcentrum, een buur in nood helpen of er gewoon zijn om te luisteren naar iemand die het moeilijk heeft. Door dit te doen belichamen we het hart van Christus en kunnen we invloed uitoefenen op de mensen om ons heen, en tegelijkertijd iets van Christus aan anderen laten zien!

Het gaat niet alleen om grote gebaren, maar ook om elke dag vriendelijk zijn, naar anderen luisteren en aanwezig zijn in onze relaties. Als we onze handelingen afstemmen op Zijn leringen, brengen we een beetje van Zijn koninkrijk hier op aarde.

Laten we dus bewust omgaan met onze tijd, geleid door het Woord en het voorbeeld van de Heer Jezus. Vertrouw erop, dat Zijn timing perfect is en dat het onze taak is om de tijd die ons gegeven is te gebruiken en ons te richten op wat echt belangrijk is. Laten we ons erop toeleggen om doelgericht te leven, wijsheid te zoeken en Hem te dienen, zodat we de kostbare tijd die we hebben optimaal benutten tot Zijn heerlijkheid.

V.l.w. 'Want' (lees: 'hoe morgen uw leven zijn zal').

