31 minuten geleden Bent u ook een kind van God?

“De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van van God en medeërfgenamen van Christus, als wij inderdaad met [Hem] lijden, opdat wij ook met [Hem] verheerlijkt worden” (Rom. 8 vers 16-17).

22 mei 2025

Een kind van God zijn is geen kleinigheid – het is één van de hoogste voorrechten die ons gegeven zijn. Het is niet verworven door verdienste, noch geërfd door bloed, maar ontvangen door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus.

Het getuigenis van de Geest

In een wereld vol onzekerheid geeft de Geest van God ons een stille en constante zekerheid: u behoort God toe. Dit is geen gevoel, dat wij zelf creëren – het is een getuigenis ín ons, een heilige bevestiging, dat we van Hem zijn (1 Joh. 3:1). De Geest fluistert wat onze ziel zo vaak moet horen: u bent een kind van God.

De rijkdom van de erfgenamen

Als kinderen zijn we niet alleen aangenomen – we zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dit betekent, dat alles wat Christus in heerlijkheid toebehoort met ons gedeeld zal worden. Wat een genade! Wat een rijkdom aan liefde! Het is niet alleen een toekomstige erfenis, maar een huidige identiteit.

“… want alles is van u … en u bent van Christus, en Christus is van God” (1 Kor. 3:21-23).

De gemeenschap van het gezin

Deze Goddelijke familie wordt niet gevormd door bloedlijnen, maar door geloof in de Zoon van God. Wij zijn broeders en zusters in Christus, geroepen om samen te wandelen in liefde. Zoals de Heer Jezus ons heeft liefgehad, zo hebben wij elkaar lief. Deze liefde is niet optioneel – het is het kenmerk van ons nieuwe leven in Hem (Joh. 13:35).

Anker voor vandaag:

Deel uitmaken van Gods gezin verandert alles. Het geeft ons identiteit, erfenis en gemeenschap. Laten we onze roeping waardig beoefenen – elkaar liefhebben, in eenheid leven en uitzien naar de dag waarop elk kind van God zal worden thuisgebracht in het huis van de Vader.

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn …” (1 Joh. 3:2).

© Anchor For Life

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW