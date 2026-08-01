13 uur geleden Behoudenis …

Markus 5 vers 1-4:

1. En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gerasenen.

2. En toen Hij uit het schip was gegaan, kwam Hem terstond uit de graven een mens tegemoet met een onreine geest,

3. Die zijn woning in de graven had; en zelfs niet met een keten kon ook maar iemand hem meer binden;

4. want dikwijls was hij met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren door hem stuk getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem te bedwingen.

Als we Markus 5 vers 1-20 lezen, maken we kennis met een man, die een treffend voorbeeld is van hoe een leven zonder Christus eruitziet. We zouden kunnen zeggen, dat deze man de toestand vertegenwoordigt van ieder mens zonder de Heer Jezus. Hij stond onder de invloed van Satan, was onrein, naakt, leefde te midden van de dood, was dakloos, leed ondraaglijk, onbeheersbaar en gevaarlijk.

In de Efeze-brief lezen we een soortgelijke beschrijving van hen die zonder Christus zijn: “En u [heeft God opgewekt], toen u dood was in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen vroeger verkeerden in de begeerten van ons vlees, toen wij de wil deden van het vlees en van de gedachten; en wij waren van nature kinderen van [de] toorn, evenals de overigen” (Ef. 2:1-3). We waren zonder hoop en zonder God in de wereld (Ef. 2:12).

Maar deze man had een ontmoeting met Christus – en dat maakte het verschil. Hij werd behouden, genezen en werd een nieuwe schepping met een nieuw doel in het leven. Christus zag hem in deze vreselijke toestand, nam het initiatief en dreef de onreine geest uit (Mark. 5:8).

Diezelfde waarheid vinden we ook in Efeze 2: “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Anker voor vandaag

Christus heeft voor velen gedaan wat Hij voor deze man heeft gedaan. Heeft Hij het ook voor jou, voor u gedaan? Ben jij, bent u tot Hem gekomen?

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW