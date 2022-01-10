3 uur geleden Arm en toch rijk

Bijbelgedeelten: Jakobus 2 vers 5; Lukas 12 vers 21

De rijksten zijn arm zonder Christus. En de gelovige die Christus bezit (en met Hem alles), is buitengewoon rijk, zelfs als hij hard moet werken voor zijn dagelijks brood.

Ik herinner me, dat een vriend me eens vertelde over een rijke edelman. Hij bezat uitgestrekte landerijen, die bijna allemaal in een vallei lagen. Zijn eigen residentie bevond zich daar ook. In die vallei woonde een arme, maar opgewekte en vrome oude christen. Hij verdiende de kost in de steengroeven van de edelman. Op een dag werd de edelman ernstig ziek en zijn toestand verslechterde snel. Op een nacht was hij er heel slecht aan toe. De dokters schudden hun hoofd en gaven hem weinig hoop.

Die nacht droomde de edelman, dat een engel hem verscheen en hem vertelde, dat de rijkste man van de vallei die nacht zou sterven. Hij was doodsbang. “Mijn tijd is gekomen,” dacht hij, “want ik ben verreweg de rijkste man van de hele vallei.” Zijn geweten knaagde aan hem en hij bracht een vreselijke nacht door in innerlijke onrust. Hij verwachtte elk moment de roep die hem naar de eeuwigheid zou leiden. Maar de nacht ging voorbij en de ochtend brak aan. Hij leefde nog en de koorts was gezakt. Hij lag daar de hele dag, piekerend over zijn droom. Zou het werkelijk slechts het product van een koortsige en verwarde geest zijn geweest, en geen boodschap van God?

Terwijl hij hierover nadacht, bereikte hem het nieuws, dat de oude christelijke steengroeve-arbeider de vorige nacht was overleden. “Ach,” zei hij plotseling, “nu begrijp ik het. Mijn droom was waar. De rijkste man van de hele vallei is vannacht gestorven. Maar dat was ik niet met al mijn aardse rijkdom, maar die Godvrezende steengroeve-arbeider, die “rijk was in geloof” en “rijk in God” (Jak. 2:5; Luk. 12:21).

Bezit u deze rijkdom, beste vriend? Als us Christus hebt, bezit u onuitsprekelijke rijkdommen.

