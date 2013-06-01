30 minuten geleden Als een huis tegen zichzelf verdeeld is …

“En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen standhouden” (Mark. 3:25).

In 1768 schreef de Amerikaanse staatsman John Dickinson, lid van het Continentale Congres, het lied getiteld “The Liberty Song.” Daarin schreef hij: “Sla dan de handen ineen, dappere Amerikanen! Door eenheid staan ​​we sterk, door verdeeldheid vallen we.” Maar toen het tijd was om de Onafhankelijkheidsverklaring te ondertekenen, weigerde hij dit, terwijl anderen dat wel deden. Hij bracht de eenheid waarover hij schreef dus niet in de praktijk. Voordat we John Dickinson te snel veroordelen, zou de christelijke wereld eens in de spiegel moeten kijken. Er zijn vandaag de dag zoveel scheuringen en verdeeldheid binnen het christendom. Zoveel verschillende denominaties, sekten en groeperingen, maar dat is niets nieuws! We zien het in de vroege gemeente van Korinthe: “Maar ik vermaan u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn; maar dat u vast aaneengesloten bent, één van denken en één van bedoeling. Want mij is over u bekend gemaakt, mijn broeders, door de [huisgenoten] van Chloë, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd, of bent u tot de naam van Paulus gedoopt?” (1 Kor. 1:10-13).

De Heer Jezus wist, dat dit onze neiging zou zijn en Hij bad tot Zijn Vader: “… opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, op​​dat ook zij in Ons <één> zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. En de heerlijkheid die U Mij hebt gegeven, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn.” (Joh. 17:21-22).

Christus verlangt ernaar, dat Zijn volgelingen één zijn, niet alleen in de toekomst, maar nu al als een levend getuigenis voor een stervende wereld. Hij zei in Johannes 13 vers 34-35: “Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt.” We worden er opnieuw aan herinnerd om te streven naar de eenheid die de Geest ons schenkt in de band van de vrede (Ef. 4:3). Er is kracht in eenheid! Waarom besteden we zoveel tijd en energie aan onze verschillen, in plaats van Christus in elkaar te zoeken? Er kunnen legitieme, op de Schrift gebaseerde redenen zijn waarom we niet samen kunnen wandelen. Maar de meeste verdeeldheid komt niet voort uit die redenen; ze worden veroorzaakt door een verkeerde houding ten opzichte van elkaar. Laten we niet vergeten, dat onze Heer hiervoor gebeden heeft; de Geest heeft het volbracht en wij moeten het nu in praktijk brengen!

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in: Christendom, Gemeente

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