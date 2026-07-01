1 dag geleden Ál uw angsten/gedachten …

Psalm 139 vers 23:

“Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.”

Meestal wordt, wanneer dit vers wordt aangehaald, vers 24 erbij geciteerd: “Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.” Ik wil me richten op het woord ‘angsten.’1 Dit is iets waar de meesten van ons liever niet over praten. Sterker nog, we proberen onze angsten meestal te verbergen en te doen alsof ze niet bestaan. Maar David vraagt ​​de Heer om zijn angsten te beproeven – om ze te kennen.

Het Hebreeuwse woord voor angsten is sarappim2. Het duidt op verontrustende, angstige of tegenstrijdige gedachten. Angsten ontstaan ​​uit zorgen die niet aan de Heer zijn toevertrouwd. Het zijn zorgen die de ruimte hebben gekregen om te groeien.

Volgens het woordenboek betekent ‘woede’ als werkwoord ‘toegeven aan angst of onrust; je gedachten laten dwalen over moeilijkheden of problemen.’ Als zelfstandig naamwoord is het ‘een toestand van angst en onzekerheid over actuele of potentiële problemen.’ Angst is ‘een gevoel van bezorgdheid, nervositeit of onrust, meestal over een aanstaande gebeurtenis of iets met een onzekere uitkomst.’

Angst kan leiden tot vrees, wat ‘een onaangename emotie is die wordt veroorzaakt door de overtuiging dat iemand of iets gevaarlijk is, waarschijnlijk pijn zal veroorzaken of een bedreiging vormt.’ Vrees is een reactie op een gevaar of bedreiging die al dan niet kan plaatsvinden. Vrees kan zelfs leiden tot de veel ernstiger aandoening paniek. Paniek is een diepere, ernstigere aandoening waarbij iemand volledig overweldigd raakt door fysieke en mentale stress.

David beschrijft die paniek in Psalm 55 vers 5-6: “Mijn hart beeft in mijn binnenste, dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij, huiver bedekt mij.”

Dit zijn allemaal dingen waar velen van ons liever niet over praten. Ze zijn misschien zelfs moeilijk te begrijpen. Maar het Woord van God spreekt over deze kwesties en biedt ons hulp wanneer we erdoorheen gaan. Er kunnen gevallen zijn waarin iemand professionele hulp nodig heeft van een gekwalificeerde christelijke therapeut of een andere vertrouwde professional. Maar we moeten vooral ook niet vergeten, dat de Heer Jezus Christus verklaarde: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden” (Joh. 14:27).

Anker voor vandaag

Breng al je zorgen, al je angsten naar de troon van genade,

laat ze daar achter.

Er is geen last die Hij niet kan dragen,

er is geen vriend zoals Jezus!

Edward Joy

NOOT:

1. In het Nederlands (HSV) staat er ‘gedachten.’ De Engelse vertaling heeft “… try me, and know my anxieties.”

2. Sarappim betekent in het Hebreeuws: ‘verontrustende’, ‘verdeelde’ of ‘angstige gedachten.’ Zie bijvoorbeeld Psalm 94 vers 19.

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Geplaatst in: Christendom

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