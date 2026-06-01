8 uur geleden Galaten 5 vers 22 en 23 (2)

Karakter bepaalt gedrag

“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw1, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet” (Gal. 5:22-23)

We hebben gezien, dat de vrucht van de Geest, zoals beschreven in ons vers, in contrast staat met de werken van het vlees die in de verzen 19-21 worden genoemd. Maar we hebben ook gezien, dat de vrucht van de Geest het karakter van God en het karakter van Christus laat zien. Karakter bepaalt het gedrag.

Als we deze aspecten van de vrucht van de Geest door de hele Bijbel heen nagaan, leren we snel dat wanneer we tijd met Christus doorbrengen, de Geest van God de dingen van Christus neemt en ze kostbaar voor ons maakt, waardoor we gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. De uitstroom van dat transformerende werk is, dat ons gedrag wordt beïnvloed. Karakter bepaalt gedrag – of, om het anders te zeggen: ons gedrag onthult ons karakter.

Laten we eens nadenken hoe de Schrift van ons verwacht, dat ons gedrag de vrucht van de Geest weerspiegelt in het leven van de volgelingen van Christus:

Liefde — We moeten de Heer onze God liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand, en onze naaste liefhebben als onszelf (Matth. 22:37-39).

Blijdschap — We worden aangespoord om ons altijd in de Heer te verblijden (Fil. 4:4).

Vrede — Zijn vrede moet zichtbaar zijn in ons leven; we moeten ernaar zoeken en ernaar streven (1 Petr. 3:11).

Lankmoedigheid — We worden opgeroepen om geduldig (lankmoedig) te zijn met iedereen (1 Thess. 5:14).

Goedertierenheid — Kolosse 3 vers 12 zegt, dat we bekleed moeten zijn met goedertierenheid.

Goedheid — Wij moeten iedereen goed doen en daarin niet moe worden (Gal. 6:9-10).

Trouw — Trouw moet ons leven kenmerken, zelfs tot aan de dood (Openb. 2:10).

Zachtmoedigheid — Ware zachtmoedigheid jegens alle mensen moet ons kenmerken (Titus 3:2).

Zelfbeheersing — Zelfbeheersing moet worden toegevoegd aan alles wat we al weten (2 Petr. 1:5-6).

NOOT:

1. Of ‘geloof.’

Anker voor vandaag

Als wij ons overgeven aan de Geest, begint Hij deze vrucht in ons leven voort te brengen tot eer van God.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW