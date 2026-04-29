2 uur geleden 2 Kronieken 34 vers 15 en 19

Het Woord zoeken

2 Kronieken 34 vers 15,19:

“Ik heb het wetboek gevonden in het huis van de HEERE. Hilkia gaf die boekrol aan Safan … Het gebeurde nu, toen de koning de wetswoorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde.”

Josia werd op zeer jonge leeftijd koning in een zeer duistere tijd, maar hij “week niet af naar rechts of naar links” (2 Kron. 34:2). Hij was zeer evenwichtig en verviel niet in het ene of het andere uiterste. Josia werd geconfronteerd met verdeeldheid, verwarring en allerlei soorten kwaad. Maar juist in die donkere dagen, wat een herleving in het land bracht was het licht van het Woord van God.

Het Wetboek werd gevonden; het was verwaarloosd, vergeten en zoekgeraakt in de tempel. Misschien beschouwden sommigen het als een oud, achterhaald relikwie; misschien was dat de reden waarom het zoekgeraakt was in het huis van de Heer. Volgens de bevelen die aan Jozua waren gegeven, mocht dit boek niet uit hun mond wijken. Ze moesten het bestuderen en zich eraan onderwerpen (Joz. 1:7-9). Elke nieuwe koning, “… als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is” (Deut. 17:18). Maar dit was al enige tijd verwaarloosd.

U en ik leven in een samenleving, dat het Woord van God in veel opzichten heeft verwaarloosd. De Bijbel wordt gezien als een achterhaald religieus relikwie, dat niet langer van toepassing is op de wereld waarin we leven. Maar juist die verwaarlozing verklaart waarom onze steden, ons land en onze wereld zich in de huidige toestand bevinden. Veel zogenaamde gelovigen hebben het Woord van God vandaag de dag verwaarloosd. Vaak wordt de Bijbel weggewuifd, afgezwakt of simpelweg beschouwd als niet relevant voor onze wereld. Maar we moeten zijn zoals Jeremia, die zei: “Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart …” (Jer. 15:16).

Anker voor vandaag

Laten we net als Josia en Jeremia het Woord van God met grote ernst zoeken.

