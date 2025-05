1 uur geleden 2 Korinthe 4 vers 7-10

7. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is, en niet uit ons:

8. in alles verdrukt, maar niet benauwd; geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg;

9. vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar omkomend;

10. altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.

19 mei 2025

Jezus volgen is geen vrijblijvende bezigheid. Markus 3 vers 20-35 laat ons zien, dat Jezus en Zijn discipelen zo in beslag werden genomen door de eisen van de bediening, dat ze niet eens tijd hadden om te eten. Dit illustreert de fysieke, emotionele en mentale tol die het ware discipelschap kan eisen. Jezus roept ons op om de kosten te berekenen van het volgen van Hem, en een deel van die kosten zijn de fysieke eisen die aan onze tijd, lichamen en gedachten worden gesteld. Maar vergeet niet, dat deze offers niet tevergeefs zijn. Ze maken deel uit van onze reis om meer op Christus te gaan lijken en Zijn koninkrijk te dienen. Als we onze tijd, energie en middelen wijden aan het volgen van Jezus, moeten we ook onthouden, dat we niet alleen zijn. We maken deel uit van een geestelijke familie die elkaar steunt en bemoedigt. Deze familie is niet verbonden door bloed, maar door onze gedeelde toewijding aan het doen van Gods wil. “<Want> wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en zuster en moeder” (Mark. 3:35).

Ter overdenking:

De genade van de Heer zal je bewaren, waar de roeping van de Heer je ook brengt.

