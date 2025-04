9 uur geleden 1 Korinthe 15 vers 3-4

“Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften.”

18 april 2025

Onze zonden en ongerechtigheden hebben ons van God gescheiden. Hoe kunnen ze worden weggedaan? Kan enige hoeveelheid werk of lijden van onze kant ze uitwissen?

Nee, moet het antwoord zijn van allen die iets van God weten zoals de Geest dat leert. De dood van Christus heeft boete gedaan voor de zondaar: “Christus is voor onze zonden gestorven, naar de Schriften.” Alleen Christus kon voldoen aan Gods claim op de zondaar vanwege zijn zonden, en dat alleen door in zijn plaats te sterven.

Zijn bloed werd vergoten. Wat een offer! Hoe groot was de schuld waarvoor zo’n betaling nodig was! Het leven van de Zoon van God, Zijn enige Zoon, Zijn geliefde Zoon in Wie Hij al Zijn welbehagen had. Wij zijn verlost door Zijn kostbare bloed, dat Hij aan het kruis vergoot. Onze zonden zijn weggedaan. De wettelijke eisen die de wet aan ons stelde zijn aan het kruis genageld. Met alles wat ons van God scheidde is bij het kruis afgerekend toen Christus in onze plaats stierf.

“In Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade” (Ef. 1:7).

