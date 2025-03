10 uur geleden 1 Johannes 3 vers 1

“Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat we kinderen van God genoemd zouden worden en wij zijn het ook. Daarom ken de wereld ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend.”

Begrijpen wie Jezus is, vormt ons begrip van wie wij in Hem zijn. Allen die geloven in de naam van Christus zijn gemachtigd om de plaats in te nemen van Gods kinderen! Voor de komst van Christus werd zoiets nooit gehoord of gedacht. Het was onmogelijk! Alleen door het ene offer voor de zonde, dat werd volbracht in de dood van Christus, kunnen we “geen geweten meer hebben van zonden” – de wetenschap, dat we voor altijd volmaakt zijn. Dit is de enige manier waarop we vrede of vrijheid kunnen hebben in de aanwezigheid van God. Het is de aard van een kind om in volmaakte vrijheid voor de Vader te zijn, helemaal thuis en zich bewust van de liefde van de Vader. En dit is de plaats die ons nu door Goddelijke genade en voorrecht is gegeven.

Vraag ter overdenking

Als jij een kind van God bent, toon je dan het karakter van Christus en leef je als een pelgrim en vreemdeling in deze wereld?

