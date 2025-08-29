19 uur geleden Zijn onze ogen op Christus gericht?

“Want te leven is voor mij Christus …” (Fil. 1:21).

“Christus is alles en in allen” (Kol. 3:11).

Vrijdag 29 augustus 2025

Wat een verschil is er tussen iemand die in de duisternis wandelt en iemand die in het volle daglicht van Gods aanwezigheid staat! Voor laatstgenoemde is Christus gegeven voor de gerechtigheid en maakt Hij deel uit van de hemelse bruid. Wie Christus kent, ziet zo’n volheid en frisheid in Zijn liefde dat alleen al de gedachte aan Hem alle emoties oproept. Als het gaat om de vraag naar al die pure zegeningen die in Hem te vinden zijn, merk ik dat mij nog geen tiende is verteld.

Als u uw ogen niet eenvoudigweg gericht houdt op Christus in de hemel, zullen uw wegen niet zijn zoals die van een volk dat een hemels deel heeft. Wanneer deze zegen een plaats in ons hart vindt, is die zeer helder en aantrekkelijk, niet in de eerste plaats vanwege de heerlijkheid, maar omdat Christus daar is. Terwijl u zich met deze Christus bezighoudt, zult u merken dat Zijn zegeningen in uw ziel vallen en de hemel tot uw thuis maken. De hemel is niet ver weg, maar dichtbij. Christus is daar, en uw burgerschap ook.

Staat Christus voor u, een open Deur, een open Bron? Kun je naar Hem kijken en zeggen: “Alles wat Christus is en alles wat Hij heeft, is van mij!” en u dan tegelijkertijd niet verheugen met onuitsprekelijke vreugde en vol heerlijkheid? Wanneer uw hart de aardse dingen loslaat en u er samen met Christus van afscheidt, zult u die volheid niet alleen door Hem, maar ook in Hem vinden!

Is het een vreugde voor u als u bedenkt, dat Christus u heeft aangeraakt? Dat er iets persoonlijks in Zijn hart voor u is, waarom Hij u heeft aangeraakt? De eerste christenen hadden deze onuitsprekelijke vreugde en waren vervuld met heerlijkheid. Hebt u die ook? Heb ik die ook? Ziet God hoe het in mijn hart gaat om Christus als het enige doel van mijn leven? Voor mij is het leven Christus.

George Vicesimus Wigram; © www.bibelpraxis.de

Uit: Gleanings 1

Laatste verandering: 29.08.2025 19:16a

