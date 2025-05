6 uur geleden Zien op Jezus …

“De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn” (Matth. 6:22).

28 mei 2025

In een wereld van verdeelde toewijding en wazige geestelijke visie roept de Heer Jezus ons op om met een eenvoudig oog te wandelen – een onverdeeld hart dat alleen op Hem gericht is. Dit gaat niet alleen over het vermijden van het kwaad – het gaat over het kiezen van Hem boven alles.

Het geheim van geestelijke kracht ligt in een vaste, oprechte blik op Christus. Het “eenvoudige oog” wordt niet afgeleid door eigenbelang, werelds gewin of publieke goedkeuring. Het is eenvoud van toewijding aan Christus (2 Kor. 11:3).

Als ons hart verdeeld is, wordt alles donker en verward. Maar als onze ogen op Christus zijn gericht, worden onze gedachten, keuzes en verlangens in harmonie gebracht met Zijn wil. Iemand die Christus tot zijn alles maakt, zal niet in duisternis wandelen.

“… U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd” (Jes. 26:3).

Het eenvoudige oog weerhoudt ons ervan om te proberen twee meesters te dienen. We kunnen niet zowel de hemel als de aarde nastreven, Christus en onszelf. Vermenging is het grote gevaar in de wandel van de gelovige – proberen om één voet in de wereld en één in het koninkrijk te houden. Een eenvoudig oog zegt: “Christus alleen is genoeg.”

Als Christus onze volledige aandacht heeft, heeft Hij ook onze gehoorzaamheid. We jagen geen zegeningen na – we volgen de Zegenaar. Het resultaat is een leven vol licht – gekenmerkt door vreugde, onderscheidingsvermogen en een heilig doel.

“Terwijl wij zien op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof …” (Hebr. 12:2).

Anker voor vandaag:

Een eenvoudig oog is niet beperkt – het is gericht. Het is het oog van een pelgrim, gericht op Christus en niet afgeleid door wat om hem heen schittert.

