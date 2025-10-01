4 uur geleden Zekerheid van behoudenis

“Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de Naam van de Zoon van God gelooft” (1 Joh. 5:13).

De verbeelding van de mens ziet verlossing op deze manier: “Deze gelukkige gevoelens heb ik aan u gegeven die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u hoopt dat u eeuwig leven hebt.”

Open nu uw Bijbel bij 1 Johannes 5 vers 13 en vergelijk de verbeelding van de mens met Gods Woord, dat zegt: “Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de Naam van de Zoon van God gelooft.”

Als u zeker wilt zijn van uw behoudenis, vertrouw dan niet op het onstabiele getuigenis van uw innerlijke emoties. Luister in plaats daarvan naar het onfeilbare Woord van God: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie <in Mij> gelooft, heeft eeuwig leven” (Joh. 6:47).

Veel mensen worden gekweld door de meningen van anderen of door de gevoelens van hun eigen hart. Pas wanneer ze de zekerheid van Gods Woord ontvangen, vervangt zekerheid twijfel.

Wanneer God spreekt, moet er zekerheid zijn – of het nu gaat om het uitspreken van de verdoemenis van de ongelovige of de behoudenis van de gelovige. “Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel” (Ps. 119:89). Zijn Woord bevestigd alles. “Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” (Num. 23:19).

Maar je vraagt ​​je misschien af: “Hoe kan ik er zeker van zijn, dat ik voldoende van het juiste soort geloof heb?” Het gaat niet om de soort of de hoeveelheid van je geloof, maar om de betrouwbaarheid van de Persoon op wie je je vertrouwen stelt. Heb je vertrouwen in de juiste Persoon – de Zoon van God?

Zorg ervoor, dat je vertrouwen niet gebaseerd is op goede werken, religieuze activiteiten, gevoelens of morele training. Je kunt het sterkste geloof in zulke dingen hebben en toch voor eeuwig verloren gaan. Maar het zwakste geloof in Christus redt voor eeuwig; het sterkste geloof in jezelf is waardeloos.

De blik naar buiten brengt innerlijke vrede. Wanneer iemand zijn gezicht naar de zon keert, valt zijn schaduw achter hem. Je kunt niet tegelijkertijd naar jezelf kijken en naar een verheerlijkte Christus in de hemel. Gods Zoon wint je vertrouwen, Zijn volbrachte werk geeft je eeuwige zekerheid, en Gods Woord geeft je de zekerheid van je behoudenis.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Geloof

© Frisse Wateren, FW