2 uur geleden Wonderen (5) – Het vijfde boek van Mozes

Bijbelgedeelte: Deuteronomium

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43. Wonderbaarlijke voorziening in de woestijn (Deut. 8:4; 29:4; Neh. 9:21)

God zorgde op wonderbaarlijke wijze voor het volk en leidde hen veertig jaar lang door de woestijn. Dat was een wonder! Hun voeten zwollen niet op en hun kleren versleet niet. En dit ondanks het feit dat de Israëlieten vaak afgoden aanbaden in de woestijn. Aan de andere kant moeten we ook bedenken, dat God verschillende plagen over het volk Israël bracht, die eveneens een bovennatuurlijk karakter hadden (Num. 11:33; 16:47; 25:9).

44. Het visioen en de dood van Mozes (Deut. 34)

Mozes mocht het land Kanaän niet betreden. God stond hem echter toe de berg Nebo te beklimmen, in het Pisga-gebergte, tegenover Jericho. Vanaf daar toonde God hem het hele land. Zijn voeten mochten het land niet betreden, maar dankzij zijn nog goede gezichtsvermogen kon hij het zien. Met deze diepe indrukken stierf Mozes (door een kus van God, zoals de rabbijnen zeggen), en God begroef hem in het land Moab, op een voor de mensheid onbekende plaats.

Gerrit Setzer; www.bibelstudium.de;

Online in het Duits sinds 10.09.2015

Geplaatst in: Christendom

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