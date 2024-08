16 uur geleden ‘Wij moeten naar Jezus gaan’

Jesaja 55 vers 7:

“Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.”

Een jonge Japanner uit een gerespecteerde familie studeerde in een grote stad. Hij leidde er een losbandig leven en werd een schandvlek voor zijn familie. Zijn broer, een hardwerkende en integere persoon, besloot zijn broer te doden om zo de smaad weg te nemen. Voor dit doel kocht hij een mes en reisde naar die stad. Het was echter nog iets te vroeg om zijn voornemen uit te kunnen voeren. Zo slenterde hij door de straten en bleef bij een kiosk, om boeken en tijdschriften te bekijken. Een boekje met een christelijke titel trok zijn aandacht. Omdat het erg goedkoop was, kocht hij het. De inhoud was: “Jezus Christus is gekomen om zondaars te redden en hen van de eeuwige dood te bevrijden.” Deze boodschap had hij nog nooit gehoord. Hij verslond het boek letterlijk. Het was voor hem een nieuwe en wonderbare boodschap, dat geheel zijn leven veranderde.

Zijn moordgedachten waren verdwenen. Hij ging naar zijn broer en zei tegen hem: “Ik ben in de stad gekomen om jou te doden, omdat jij een grote zondaar bent. Maar in dit boek heb ik gelezen, dat Jezus gekomen is om zondaren te redden. Hoe kan ik jou doden, ook ik ben immers een zondaar. Wij moeten naar Jezus, wij allebei.”

De schrijver van het boekje tot wie zij zich daarna richtten, mocht hen aan de hand van de Bijbel verder leiden. Beiden vonden vrede met God en werden gelukkig in de Heer Jezus Christus.

Wat een bemoediging voor allen die geschriften schrijven of uitdelen, om in deze dienst te volharden.

