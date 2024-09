1 uur geleden Welzijn en welvaart?

Heb ik als christen recht op gezondheid?

Een kennis in Jamaica is overleden na een lang ziekbed. Omdat ik weet hoe haar familie onder haar ziekte leed, ben ik geneigd om te vragen: Waarom was ze zo lang ziek? Waarom genas de Heer haar niet? Waarom moeten zij die verlost zijn door het bloed van Christus zoveel lijden?

Sommige Christelijke vrienden vertellen me, dat zulk lijden onnodig is en dat we gewoon de genezing moeten “claimen” die ons als kinderen van God “toekomt.” Ik citeer uit een artikel dat ze me gaven: <<Het goede nieuws is: Jezus heeft je genezing al aan het kruis volbracht toen Hij in jouw plaats voor je zonden stierf en alles wat je nodig hebt voor je beschikbaar maakte: genezing, heelheid, bevrijding, vrijheid, overwinning. We moeten alleen leren om het door geloof te ontvangen, net zoals we onze eeuwige verlossing door geloof hebben ontvangen. Dit alles is voor ons beschikbaar en we hebben er recht op als we geloven, dat Jezus aan het kruis verzoening heeft gedaan voor onze zonden en als we deze verzoening aannemen.>>

Dat klinkt aanlokkelijk en aannemelijk, nietwaar? God is almachtig (Openb. 1:8) – kan Hij ons dan niet bevrijden van al ons lijden? En God is liefde (1 Joh. 4:8) – zal Hij dan niet hetzelfde doen? Is Jezus niet gestorven om ons te bevrijden van ziekte en armoede?

Een andere kennis geloofde dit van harte. Toen ze ernstig ziek werd van kanker, “claimde” ze gewoon haar genezing. Ze was ervan overtuigd dat God haar moest genezen, anders zou Hij niet waar zijn – maar Hij genas haar niet! Op dat moment begon ze ernstig te twijfelen en vroeg ze zich af: “Kun je God echt vertrouwen?”

Veel mensen worstelen met dezelfde betekenisvolle vragen. Deze vragen raken de essentie van het wezen van God – Zijn trouw, Zijn kracht, Zijn liefde en Zijn wil. Leert de Bijbel werkelijk, dat we nooit verontrust, ziek of arm hoeven te zijn? Moeten we God zien als een gigantische kosmische automaat die de waren (genezing, bevrijding, veiligheid, vrijheid, welvaart, enz.) heeft om te leveren zodra we de juiste “geloofsmunten” inwerpen en “onze rechten opeisen”?

Net zoals mensen zich afkeren van een onbetrouwbare automaat, hebben teleurgestelde mensen zich afgekeerd van God omdat alles wat ze over God weten gebaseerd is op deze onwaardige voorstelling. De wegen en paden van de Christelijke belijdenis zijn bezaaid met de trieste wrakken van hen die zich vanwege zulke valse beweringen hebben afgekeerd van de ware en levende God.

Natuurlijk zou de Heer elke zieke kunnen genezen als Hij dat zou willen. De Bijbel leert ons dat Zijn macht oneindig is en dat Hij niet beperkt wordt in Zijn macht als we Hem gebrekkig kennen of niet in staat zijn om op Zijn kracht te steunen. Hij handelt volgens Zijn plan, dat het beste biedt voor ieder van ons, en uiteindelijk voor Zijn eigen glorie. Daarom geeft Hij niet ieder van ons dezelfde mate van lichamelijke gezondheid en welzijn, noch geeft Hij deze dingen in overeenstemming met onze gehoorzaamheid en ons geloof.

We vinden geen aanwijzingen dat Petrus meer geloof had dan Jakobus; toch stond God toe dat Jakobus werd gedood en dat Petrus op wonderbaarlijke wijze uit de gevangenis werd bevrijd (Hand. 12:1-17). Paulus was een man van geloof, maar zijn leven was vol met allerlei soorten lijden (2 Kor. 11:23-30). Stéfanus werd vervuld met de Heilige Geest, maar werd met geweld gedood door een woedende menigte (Hand. 7:54-59)[1].

De volledige en kosteloze verlossing die we ontvangen op het moment, dat we in het evangelie geloven belooft geen vrijheid van ziekte, depressie en armoede. Ja, we kunnen de genade van God aanroepen wanneer we ons in deze moeilijke omstandigheden bevinden en we zullen altijd ervaren dat “Zijn genade genoeg is” (2 Kor. 12:9). Maar we leven nog steeds in een schepping die “zucht” (Rom. 8:22) en lijdt onder de gevolgen van de zonde.

Pas als Christus komt in de Opname zullen we volledig bevrijd zijn van lijden en dood (1 Thess. 4:16). Dan zal Hij “het lichaam van onze vernedering veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid” (Fil. 3:21) en zullen we niet langer deel uitmaken van deze “zuchtende schepping” wanneer “de dood is verslonden tot overwinning” (Rom. 8:22; 1 Kor. 15:54). Tot die tijd hebben we hulp nodig, zodat we midden in het lijden voor God kunnen leven.

Paulus zegt gedreven door de Heilige Geest: “… dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan” (Hand. 14:22). Maar hij zegt ook: “Daarom worden wij niet moedeloos, maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd” (2 Kor. 4:16).

1. Niet alleen Stefanus en Jakobus stierven op gewelddadige wijze; de Heer Jezus gaf aan, dat Petrus ook gedood zou worden (Joh. 21:18; verg. Luk. 22:33), en ook Paulus stierf als martelaar.

Opmerking: De oorspronkelijke Engelse titel gaat terug op een citaat van Benjamin Franklin (1706-1790), een van de grondleggers van de VS: “Vroeg naar bed en vroeg op, maakt een man gezond, rijk en wijs.”

