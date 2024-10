12 uur geleden Wat betekent Halloween?

Wat betekenen de uitgeholde en verlichte pompoenen met demonische grimassen, de doodshoofden, spoken en heksen die in verband met Halloween in de winkels [en tuinen o.a. – FW] opduiken?

Uit het verouderde Engelse halow “Heilige” en eve “vooravond,” dag voor Allerheiligen. (Bron: Duden)

Op de Britse eilanden en in de VS, de vooravond (31 oktober) van Allerheiligen. De symbolische figuur van Halloween in de VS is de “Jack-o-lantern” (nachtwacht), een uitgeholde pompoen met een duivels gezicht waarin een brandende kaars wordt geplaatst. (Bron: Meyers Lexikon)

De wortels gaan terug naar de Keltische heidense religie en de Druïden. De Druïden waren onder andere priesters, religieuze ambtsdragers, waarzeggers en tovenaars van de Kelten, die gevreesd werden in Gallië, maar vooral in Engeland, Schotland en Ierland. Ze beoefenden speciale vormen van rituele moord, waaronder het opsluiten van mensen in een groot vlechtwerk van stro of wilgentenen en ze levend te verbranden als offer aan de goden. (Bron: Die Welt der keltischen Magie van Miranda J. Green, Econverlag. door Miranda J. Green, Econverlag. De Kelten van Hermann Noelle, W. Ludwig Verlag)

De Druïden eisten, dat de bange en onschuldige mensen om middernacht op 31 oktober een kind, een jongen of een meisje, als offer aan hun god Samhain zouden geven om hem genadig te stemmen en hun gezondheid te garanderen. Ze holden een pompoen uit en staken er een lichtje in. Ze staken hem aan en plaatsten de pompoen voor de deur van de gekozen huizen. Wanneer de druïden terugkeerden naar deze huizen en geen kind aantroffen, tekenden ze met bloed een teken op de deur van het huis. Tegen de ochtend zouden de verantwoordelijke familieleden dood zijn.

In onze tijd worden occulte praktijken steeds populairder, net als het moderne Druïdisme. Heksen en tovenaars vieren een van hun belangrijkste dagen op 31 oktober. In de Druïdische kalender is deze dag de vooravond van het Keltische feest Samhain. Samhain is de god van de doden. Ze roepen deze god en de geesten van de overledenen aan. Natuurlijk verschijnen de doden niet, maar er worden wel demonische geesten opgeroepen die rondwaren op Halloween. We hebben hier te maken met een nieuw-heidense religie. Een van de bekendste cultusplaatsen is Stonehenge in Engeland. Halloween is dan ook het feest van Samhain, de god van de doden.

Wanneer we deelnemen aan Halloween en onze kinderen meedoen aan de optochten en verkleedpartijen, erkennen we deze god van de doden respectievelijk Satanscultus. Dit is niet meer grappig! Het is niet voor niets, dat de God van de Bijbel ons waarschuwt tegen zulke praktijken, omdat Hij weet dat we er schade van zullen ondervinden. Hij roept ons op tot bekering en geeft ons bevrijding van demonische banden in Zijn Zoon Jezus Christus. Laten we ons daarom tot Hem wenden, de God van het leven.

