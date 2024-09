2 dagen geleden Waarom roken?

De minister van Volksgezondheid waarschuwt: Roken brengt je gezondheid in gevaar!

Een woord vooraf

Voor je liggen een paar regels over roken onder gelovigen. Misschien vraag je je af of er niets belangrijkers is om over te schrijven. Natuurlijk; we weten, dat het onderwerp “roken” slechts een blad is aan een tak die zelf verbonden is met de “boom van de zonde.” Er zijn dus meer onderwerpen waarover we zouden kunnen spreken of schrijven. Dit onderwerp lag ons echter bijzonder na aan het hart en daarom willen we graag onze gedachten erover doorgeven. Misschien zullen anderen over de vele andere “bladeren” schrijven als de Heer het in hun harten werkt.

We hopen, dat je de volgende pagina’s biddend zult lezen en jezelf in het licht van het Woord van God zult plaatsen. Het gaat er niet om geboden en verboden op te leggen, maar we moeten ons voor de Heer afvragen: Waarom doen we dit of dat? Waarom doen we het op deze manier en niet op een andere?

Deze brochure is geschreven om je te helpen met de kwestie van roken.

1. Verslaving

Slaven van de zonde

Jij en ik – wij waren ook slaven. De Bijbel zegt, dat we slaven van de zonde waren (Rom. 6:17). We waren slaven van een harde meester en hadden geen manier om onszelf te bevrijden. We waren net als de slaven in Amerika, die ook geen kans hadden om vrij te worden. We waren zondaars, dienden de zonde en waren machteloos. Denk bijvoorbeeld aan de Israëlieten, die in zware slavernij leefden in Egypte en zichzelf niet konden bevrijden. God moest het doen. En Hij deed het ook met jou en mij. Hij heeft Zijn Zoon gestuurd om ons te verlossen. De Heer Jezus Christus werd onze ware Heiland; wat wij nooit hadden kunnen doen, heeft Hij gedaan. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons in Zijn wonderbaarlijke licht gebracht. Wat een verandering! Ooit slaven van de zonde en nu vrij! Christus heeft ons bevrijd!

Dit geldt voor iedereen die de Heer Jezus kent als zijn Heiland en Verlosser. Als dit voor jou nog niet het geval is, dan hoef je niet verder te lezen. Dan is er maar één boodschap voor jou: Geloof in de Heer Jezus! Laat je redden uit dit verkeerde geslacht! Erken voor God, dat je een zondaar bent en geloof in de Heer Jezus, die gekomen is om zondaren te redden. Alleen als je je tot God hebt bekeerd, kun je het volgende echt begrijpen.

Slaven van God

Romeinen 6 maakt ons nog iets anders duidelijk: we zijn nu slaven van God geworden. We zijn vrijgekocht van onze vroegere meester om nu aan een Ander toe te behoren. De Bijbel noemt dit ook slavernij; nu niet meer om de zonde te dienen, maar om God te dienen: “… en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging” (Rom. 6:22). Sommige apostelen noemen zichzelf ook slaven van Jezus Christus of slaven van God. Ze willen daarmee zeggen, dat ze nu de Heer Jezus willen dienen, ze willen nu zo handelen als past bij hun nieuwe positie en hun leven moet gekenmerkt worden door rechtvaardige daden. Ze zijn immers slaven geworden “van de gerechtigheid tot heiliging” (verg. Rom. 6:19b), en dit betekent praktisch, dat hun leven voortaan alleen God toebehoort. Net zoals de Heer Jezus Zichzelf voor ons heiligde (Joh. 17:19), moeten ook wij onszelf voor God heiligen. Elke dag moeten we praktisch erkennen, dat we de Heer toebehoren en dat niets in onze daden of woorden ons aan het verleden herinnert.

Waarom dan toch nog steeds verslaafd?

Is er nog een middenweg? Vroeger waren we slaaf van de beginselen van deze wereld, maar we zijn gehoorzaam geworden vanuit ons hart aan het beeld van de leer, zijn vrijgemaakt, afgezonderd voor God en zijn slaven geworden. Kan men dan nog ergens aan verslaafd zijn? Afhankelijkheid van drugs, alcohol of roken is het bewijs, dat we niet helemaal vrij zijn, dat de ketenen die ons vroeger bonden nog steeds voelbaar zijn.

Paulus schrijft in 1 Korinthe 6 vers 12: “Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten overheersen.”

Ook voor ons geldt, dat we geen twee meesters kunnen dienen. Er is geen middenweg.

2. Ons lichaam

Is het onbelangrijk?

“stof bent u en u zult tot stof terugkeren”

Soms citeren christenen ook het vers: “stof bent u en u zult tot stof terugkeren” (Gen. 3:19), zonder dat er sprake is van de dood, waarop deze woorden zeker van toepassing kunnen zijn. Dit vers wordt waarschijnlijk aangehaald als het gaat om het lichaam als zodanig, om te zeggen dat hoewel we het hebben, het niet echt zo belangrijk is omdat het tot stof zal terugkeren.

Maar wat zegt de Bijbel over het lichaam? Heel veel, maar in onze context kunnen een paar bijbelteksten uit de eerste brief van Paulus aan de gelovigen in Korinthe volstaan. In het zesde hoofdstuk (1 Kor. 6:13-15) wordt gezegd, dat onze lichamen leden van Christus zijn. Niet de geest of de ziel zijn leden van Christus, maar ons lichaam. Het lichaam is voor Christus en Christus is voor het lichaam. Als het lichaam voor Christus is, dan heeft dat veel te betekenen. Als we konden begrijpen, dat Christus voor het lichaam is, zouden we in bewondering stilstaan. Het lichaam is belangrijk; het is voor Christus.

Het is ook ons lichaam dat zal worden opgewekt. Romeinen 8 vers 11 zegt: “… dan zal Hij die Christus uit [de] doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken.”

Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest

In 1 Korinthe 6 is vers 19 ook het vermelden waard: “Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van [de] Heilige Geest die in u woont, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent?” (1 Kor 6:19).

God de Heilige Geest woont in ons lichaam. Besef je dat eigenlijk wel?

Er wordt ook gezegd, dat we niet van onszelf zijn; we zijn gekocht en betaald. We kunnen niet naar eigen goeddunken omgaan met het eigendom van anderen. De Heer Jezus heeft de prijs betaald en wij behoren Hem toe. God de Heilige Geest woont in ons. Het zesde hoofdstuk eindigt met de woorden: “Verheerlijkt dan God in uw lichaam.”

Laten we dit doen. Daarom zijn we nog steeds op deze aarde: om God ook in ons lichaam te verheerlijken!

In 1 Thessalonicensen 5 vers 23 wordt ons verteld, dat niet alleen onze geest en ziel, maar ook ons lichaam onberispelijk bewaard moet worden bij de komst van de Heer. Romeinen 12 vers 1 zegt, dat we ons lichaam moeten stellen als een levend, heilig en God welbehaaglijke offerande, wat onze redelijke dienst is. Het lichaam is dus iets bijzonders in de ogen van God. Het is gekocht, daarom behoort het Hem toe, is voor Hem en is het een tempel van de Heilige Geest. Dit alles bij elkaar geeft het lichaam een heel bijzondere waarde.

We moeten daarom heel voorzichtig met ons lichaam omgaan, omdat het niet langer van ons is. Dit betekent dat we tegen deze ernstige achtergrond onze eetgewoonten en de bevrediging van onze verlangens in elk opzicht moeten afwegen. We moeten zorgvuldig omgaan met wat de Heer toebehoort. Dit geldt ook voor onze gezondheid, wat ons bij ons onderwerp brengt.

3. Het roken

… en de verslaving van het lichaam

We lezen niets over roken in de Bijbel. Het was in die tijd waarschijnlijk onbekend. Het is mogelijk dat de blanken het na de ontdekking van Amerika van de Indianen hebben overgenomen.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat roken absoluut verslavend is. Talloze mensen geven eerlijk toe, dat ze wel zouden willen stoppen met roken, maar het niet kunnen laten. Anderen zeggen, dat ze na een bepaalde periode (soms maar één dag) niet gerookt te hebben, absoluut weer iets moeten hebben om te roken. De stoffen in tabak zijn verslavend en hebben een verdovend effect; je kunt hierover lezen in de relevante literatuur. Bijna elke dag staat er wel iets in de krant over de schadelijke en verslavende effecten van tabak. Alleen al de informatie op pakjes sigaretten laat zien, dat roken schadelijk is.

Iedereen geeft wel toe, dat roken een vorm van verslaving is. Misschien zeg je nu dat je wel rookt, maar niet verslaafd bent. Lees dan toch even verder. Er zijn namelijk nog andere argumenten die je moet overwegen.

In verband met wat er in het eerste hoofdstuk over slavernij is gezegd, is het ondenkbaar, dat een christen die eerlijk voor God en voor zichzelf wil zijn, van iets afhankelijk te zijn. Dit geldt ook voor roken. Elke vorm van verslaving moet vermeden worden. Ook als we kijken naar het belang dat in de bijbel aan het lichaam wordt toegekend (Rom. 2), moet roken worden afgewezen. Als het lichaam voor Christus is, mag ik dan roken voor Christus? Als het lichaam de tempel van de Heilige Geest is, kan ik dan bewust iets in de tempel doen dat het schaadt? Verheerlijk ik God dan in mijn lichaam? Wordt God verheerlijkt als ik rook?

Ik geloof, dat we het onderwerp roken niet langer van ons af kunnen schuiven. De Heer heeft rechten, ook op ons lichaam, omdat het Hem toebehoort. Ik kan Hem onmogelijk in verband brengen met welke verslaving of verontreiniging dan ook. In de wereld wordt sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van roken. Het heeft een vernietigend effect op het lichaam. Mag ik de tempel van de Heilige Geest opzettelijk vernietigen of ruïneren? Mag ik toestaan dat wat God gemaakt heeft, verslechtert?

Je gaat meestal snel naar de dokter als er iets mis is met je lichaam. Je raadt anderen ook aan om meteen naar de dokter te gaan als ze klachten hebben. En zelf wil je niet stoppen met wat schadelijk is voor je lichaam?

Durf je God echt om gezondheid te vragen terwijl je je lichaam ruïneert? Is dat niet een beetje zoals midden op een drukke verkeersweg staan en om bescherming vragen?

Broeder of zuster, overweeg deze dingen alsjeblieft. Overweeg ze voor God in gebed. Sta een ogenblik daarbij stil!

Invloed op anderen

De invloed op anderen mag hier niet worden veronachtzaamd. Zoals men zich moet onthouden van het eten van vlees als een zwakke broeder daar aanstoot aan neemt (Rom. 14), zo mag niemand zijn vermeende vrijheid laten gelden en roken in aanwezigheid van zwakken, maar moet men zich daarvan onthouden.

We kennen veel mensen die verslaafd waren aan alcohol, tabak of andere dingen. Ze beleden hun zonden en leerden de Heer Jezus kennen als hun Heiland en Verlosser. Onmiddellijk daarna gaven ze hun vroegere leven op. Mag ik hen nu opnieuw in verzoeking brengen door mijn gedrag? Zoals iedereen weet, geldt dit vooral voor alcohol. Maar geldt het ook niet voor roken? Paulus ging zo ver, dat hij eventueel geen vlees meer zou eten, ook al is dat uitdrukkelijk toegestaan.

Veel mensen in de wereld zijn gestopt met roken. Wat een slecht getuigenis als gelovigen die beweren vrij te zijn, roken! Alle gelovigen zouden de hemelse kenmerken moeten dragen en laten zien, dat ze niet meer van zichzelf zijn. Wat een getuigenis zou dat zijn!

In dit verband is er iets anders waar ik aan denk. Het is heel belangrijk, dat we ons bezighouden met de waarheden van de bijbel. Moge God ons schenken, dat we dat ook blijven doen. Maar ik heb de indruk, dat de praktijk wordt verwaarloosd. Maar het is absoluut noodzakelijk!

In het eerder genoemde zesde hoofdstuk van 1 Korinthe staat: “Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig” (1 Kor. 6:12). Het gaat er niet om dat we terugvallen in een wettische geest van geboden en verboden; maar we moeten ook niet alleen aan onszelf denken. We moeten absoluut rekening houden met onze medegelovigen.

“… laat ieder niet [alleen] op zijn eigen [belangen], maar ieder <ook> op die van anderen zien. <Want> laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was” (Fil. 2:4,5).

Invloed op kinderen

Veel christelijke ouders hebben de grootste problemen als hun kinderen op een dag beginnen met roken. En wat kun je zeggen als je zelf een roker bent? Je woorden zijn machteloos als je je kinderen berispt, maar zelf ook zo handelt.

Je weet al heel lang dat roken niet goed is. Wil je dat je kinderen roken?

Onze kinderen moeten in ons kunnen herkennen bij wie we horen, ze moeten van ons leren wat het betekent om de Heer Jezus te volgen. Welke argumenten kun je gebruiken als je kinderen je vragen waarom je rookt? Als je niet rookt, dan ben je in de positie om je kinderen te waarschuwen voor de gevaren van roken. Je gedrag zal dan duidelijk maken, dat je gestorven bent aan de zonde met betrekking tot roken; en dat maakt indruk! Onze woorden alleen zijn niet genoeg; onze daden horen er ook bij.

Als je thuis rookt, zullen je kinderen deze slechte lucht inademen en er schade van ondervinden. Je moet de invloed die je op je kinderen hebt door te roken ook niet zomaar wegwuiven. Er wordt veel geschreven en gesproken over luchtvervuiling. Misschien heb je bewust gekozen voor een flat buiten een industriegebied. Maar hoe zit het met je woonkamer?

Toegangspoort voor drugs en alcohol

Een van de meest voorkomende vormen van het eerste drugsgebruik is het roken van een “joint.” Je mengt de stof met tabak en rookt op die manier marihuana of hasjiesj. Hoewel het roken van tabak niet noodzakelijk hoeft te betekenen, dat je hardere dingen gaat proberen, is er nog steeds een risico en zijn de remmingen veel zwakker. Als een niet-roker een “joint” krijgt aangeboden (dit geldt vooral voor jongeren), zal hij of zij er een veel grotere afkeer van hebben dan een roker. Als jouw kind het roken van jou heeft overgenomen, heb je als het ware de beschermende muur voor je huis afgebroken (verg. Neh. 3:28); en: “Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Wie een gat slaat in een muur, een slang zal hem bijten” (Pred. 10:8).

Dit geldt ook voor alcoholgebruik. Kijk maar om je heen: Waar veel gedronken wordt, wordt ook veel gerookt. Als er geen weerstand is tegen de ene verslaving, is er waarschijnlijk ook geen weerstand tegen de andere. Natuurlijk zijn dit niet de belangrijkste argumenten, maar ze tellen wel.

Geldverspilling

We kunnen ook niet om dit argument tegen roken heen. We moeten verantwoordelijk omgaan met wat de Heer ons toevertrouwt. Wat we aan geld hebben ontvangen, moeten we ook goed en juist gebruiken. We zijn slechts rentmeesters en rentmeesterschap moet gewetensvol gebeuren. Dat is heel belangrijk. Durf jij uit te rekenen wat je elke maand uitgeeft aan roken? Zou je dat bedrag niet veel beter kunnen investeren? Dit geldt natuurlijk voor alle gebieden van het leven.

Twijfel je nog?

Na alle argumenten die al genoemd zijn, twijfel je misschien nog steeds in je hart: moet ik stoppen met roken of moet ik er maar helemaal niets van maken? Romeinen 14 vers 23 zegt: “Maar wie twijfelt … is veroordeeld, omdat het niet op grond van geloof is; en alles wat niet op grond van geloof is, is zonde.”

Als je nog steeds twijfelt, is roken niet uit geloof en daarom een zonde waarvan je je moet onthouden.

Denk nog eens na over wat je hebt gelezen. Ik neem aan, dat je dan ook het volgende hoofdstuk leest en het niet alleen leest, maar ook in praktijk brengt.

4. Het stoppen

Hoe stop je?

Velen hebben geprobeerd om langzaam te stoppen met roken, door geleidelijk steeds minder te roken. In sommige gevallen was dit succesvol. De methoden die in de literatuur worden aanbevolen, hebben allemaal hetzelfde basisidee: langzaam het tabaksgebruik verminderen met behulp van medicijnen of iets dergelijks en uiteindelijk helemaal stoppen.

Ik geloof dat er een heel andere “methode” is voor de gelovige.

Als het waar is dat roken zonde is (en elke handeling die in onafhankelijkheid van God wordt gedaan, is zonde), als het waar is dat roken niet heeft bijgedragen aan de verheerlijking van God in mijn lichaam, maar eerder schadelijk is geweest, mag ik dan, na zorgvuldige overweging, “langzaam stoppen”?

Als iemand steelt, moet je dan tegen hem zeggen: “Stop er langzaam mee”? Of in het geval van overspel: “Doe het rustig aan”?

Als het zonde is, moet ik het ook als zonde beschouwen. Dan heeft het ook bijgedragen aan het lijden van de Heer Jezus. Ik moet het voor God belijden en voor Zijn aangezicht erkennen, dat ik gezondigd heb. Dan wordt de zaak in het juiste licht gezien en dat zal me de kracht geven om te stoppen. Dat is de oplossing. Als een zondaar zijn zonden belijdt, mag hij dan om hulp vragen? Ja, en nog eens ja! En God geeft hulp en kracht. Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat dit de juiste weg is. Ik heb ontelbare keren geprobeerd om te stoppen met roken. Het ging een tijdje goed, maar dan kwam er weer een speciale gelegenheid en was het weer over. Maar toen ik me realiseerde, dat roken een zonde is en ik mijn zonden aan God beleed, had ik de kracht om te stoppen. Als gelovige heb je in dit opzicht veel meer dan een ongelovige. Hoe kan een alcoholist vrij worden? Soms door te ontwennen, maar als hij de Heer Jezus leert kennen en zijn leven en gewoonten in Gods licht ziet en zijn schuld belijdt, dan lukt het echt. God geeft de kracht om op te geven. Hoe stop je dan met roken? Abrupt, in één keer! Het is Gods wil, dat we stoppen met zondigen.

Wat zijn de gevolgen?

Als je stopt met roken, zal je lichamelijke conditie merkbaar verbeteren. De wereld weet dit ook. Als je geweldige fysieke prestaties wilt leveren, zul je gewoonlijk niet roken. Maar dat is niet het belangrijkste gevolg van stoppen.

Als er zonden in je leven zijn, zal God je dan kunnen gebruiken? Was Israël een zegen toen het zich van God afkeerde? Het kwade moet worden afgelegd als je bekwaam wilt zijn in elk goed werk.

Als de ongerechtigheid is weggenomen, dan is alles in orde tussen jou en God, is er geen belemmering meer en is de gemeenschap met de Vader duidelijk voelbaar. De Heilige Geest heeft dan de gelegenheid om te doen wat Hij wil in Zijn tempel. Dat is het resultaat. Zou jij dat niet willen?

Wil je een wegwijzer zijn voor anderen? Mensen zijn weggebleven van samenkomsten omdat er voor en na de dienst gerookt werd. Mensen zijn duidelijk afgeschrikt door christenen die roken. Betekent dat “een wegwijzer zijn”? Dit is een belangrijke vraag voor iedereen persoonlijk, maar ook voor ons allemaal als geheel.

Hoe geweldig zou het zijn als – mede door jouw gedrag – anderen aan wie we de weg naar bevrijding hebben kunnen wijzen, God daarvoor zouden kunnen danken! Dit zal God verheerlijken.

5. Bezwaren

Een gewoonte

Natuurlijk zijn er veel bezwaren tegen dit onderwerp. Er wordt vaak gezegd, dat roken een gewoonte is en geen verslaving. Mensen wijzen dan naar vele andere gewoonten, zoals koffie drinken en andere gewoonten. Maar: als je vanaf vandaag geen koffie meer zou mogen drinken, zou je dat niet moeilijk vinden. Maar zou je vanaf vandaag mogen stoppen met roken …? Ik denk, dat je het verschil zult voelen tussen koffie drinken en roken.

Maar zelfs als het slechts een gewoonte was, zou er nog steeds een risico op verslaving zijn. Je weet hoe snel een “gewoontedrinker” een alcoholist kan worden. Als je beweert, dat je een gewoontedrinker bent, test jezelf dan door een lange tijd niet te roken. Dan zul je zien of het gewoon een gewoonte is. Als je niet kunt stoppen, ben je verslaafd; maar als het je wel lukt om te stoppen, is er dan een reden om opnieuw te beginnen met de schadelijke gewoonte?

Andere landen, andere zeden

Roken wordt soms gepresenteerd als een speciaal kenmerk van een bepaald land. Net zoals men in Frankrijk veel wijn drinkt en in België veel bier, zegt men dat roken bij ons land (Nederland) hoort. Is dat een goed excuus?

Het feit, dat er in andere landen grote hoeveelheden alcohol worden geconsumeerd, geeft ons nog geen vrijbrief om een andere vorm van verslaving goed te keuren!

“We zijn toch niet meer onder de wet!”

“We zijn toch vrij!” Dit is een manier om te zeggen: je kunt roken niet verbieden, want dan plaats je mensen weer onder de wet, en dat is tegen de Heilige Schrift. Dat is waar. Maar we moeten onze vrijheid niet gebruiken als excuus voor het vlees. Het gaat er hier niet om iemand te verbieden om te roken, maar om roken te zien in het licht van het Woord van God. Maar jij, die beweert vrij te zijn – ben je echt vrij? Is roken geen slavernij? Christus heeft ons vrij gemaakt, zodat we echt vrij zijn!

6. Feiten

Hier schrijven over de feiten van de schadelijke effecten van roken is overbodig. We zouden alleen maar anderen citeren. Maar de gelovige heeft dit niet meer nodig na alles wat we gezien hebben.

De regelmatige publicaties over de medische problemen en gevolgen van roken spreken voor zich. Ik las onlangs, dat er jaarlijks meer doden vallen door roken dan door verkeersongevallen. In het wegverkeer wordt iedereen gewaarschuwd, zijn er regels en wetten …

Enkele vragen

Is mijn roken nuttig voor iemand? (1 Kor. 10:23) Zal mijn roken mij of anderen opbouwen? (1 Kor. 10:23) Dien ik er anderen mee? (1 Kor. 10:24) Kan ik de Heer danken voor mijn roken? (1 Kor. 10:30) Rook ik tot eer van God? (1 Kor. 10:31) Rook ik in de naam van de Heer Jezus? (Kol. 3:17) Als ik rook, twijfel ik dan of ik zondig of dat ik het mag? (Rom. 14:23)

