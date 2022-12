19 uur geleden Waardevoller dan robijnen (10)

Spreuken 31 vers 19:

“Zij steekt haar handen uit naar het spinnewiel en haar handen houden een weefspoel vast.”

Spinnen zonder spinnewiel, met rok en spil is een langdurig en moeilijk werk dat kracht, aandacht, geduld en vooral vaardigheid vereist. Het was een moeizame zaak, zoals Mattheüs 6 vers 28 duidelijk maakt. Maar het was noodzakelijk om de familie te voorzien van warme en beschermende kleding.

Het werk onder Gods volk is ook vaak een dienst van opoffering. Aandacht is nodig om te herkennen waar individuele zielen warmte en bescherming missen. En dan is er geduld en vaardigheid nodig om hen terug te brengen in het genot van Gods verwarmende liefde. Wat is de opofferende, geduldige dienst van onze Heer hiervan dan een goed voorbeeld. En met welke vaardigheid werkte Hij om de Zijnen te voorzien van warmte en bescherming. Hoeveel moeite en vaardigheid heeft het Hem gekost om Zijn gevallen discipel Petrus te herstellen: een gebed vooraf, een waarschuwing, een blik, een persoonlijk gesprek en dan uiteindelijk het openlijk herstel. En hoeveel moeite doet Hij ook voor jou en mij!

