Voor eeuwig veilig

“… voor u, die in [de] kracht van God door [het] geloof bewaard wordt tot [de] behoudenis, die gereed is om in [de] laatste tijd geopenbaard te worden” (1 Petr. 1:5).

27 augustus 2025

Veilig in Zijn handen

Ons leven, onze omstandigheden en onze eeuwige zekerheid liggen volledig in Gods handen – de handen van onze Heer en Heiland, onze machtige en eeuwige Vriend. Hij verlangt ernaar Zijn heilige rust en vertrouwen te schenken aan zelfs de zwaksten van Zijn kinderen. Of het nu stormt of stil is, wij zijn met Hem en Hij is met ons. Wij zijn net zo veilig als Hij.

Degene die ons beschermt

Dezelfde Jezus die de winden en de golven beheerst, die de hemelse legermachten en de aardse zaken regeert, is Degene die voor ons gestorven is. Hij stierf om ons tot de Zijnen te maken. Hij leeft nu om de zijnen te beschermen. En Hij zal spoedig terugkomen om de zijnen tot Zich te nemen. Zijn dood verzekerde onze redding als zondaren. Zijn leven verzekert onze bevrijding als heiligen. “Daarom kan Hij ook volledig behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden” (Hebr. 7:25).

De zekerheid van Gods karakter

Onze eeuwige veiligheid is onlosmakelijk verbonden met het karakter van God zelf. Zoals een stervende gelovige zei: <Ik vertrouw op de rechtvaardigheid van God.> Als zelfs de zwakste christen die op Christus vertrouwt verloren zou kunnen gaan, zou dat niet alleen het verlies van een ziel betekenen, maar ook het rechtvaardige karakter van God voor de hele wereld bezoedelen. Zo’n gedachte is ondenkbaar.

Gelovigen – jong of oud, zwak of sterk – worden “door de kracht van God bewaard” (1 Petr. 1:5) en door Hem rechtvaardig verklaard. Onze zekerheid is zo zeker als de God die ons vasthoudt.

Anker voor vandaag

Als u uw vertrouwen hebt gesteld in de Heer Jezus Christus als uw Heiland, kunt u erop vertrouwen dat uw eeuwige zekerheid in Zijn handen is.

