Efeze 5 vers 16:

“Terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit, want de dagen zijn boos.”

In vijf minuten kan er weinig gezegd worden, maar wel veel gedaan. Een hele stad kan in vijf minuten in brand worden gestoken. In een oogwenk verspeelde Ezau zijn geboorterecht. Een oneerlijke daad, een schandelijk woord bevlekt de ziel zodanig, dat een oceaan het niet kan schoonwassen. In vijf minuten kun je je goede naam verliezen, voor altijd belast met een gewetenswroeging.

Maar in vijf minuten kun je ook een verlossende beslissing nemen. In vijf minuten kun je, net als de verloren zoon (Lukas 15), bij jezelf naar binnen gaan en je afkeren van je zondige wegen. In vijf minuten kun je het mysterie van de nieuwe geboorte leren begrijpen en in je hart ervaren (Johannes 3). In vijf minuten kan een Saulus een Paulus worden (Handelingen 9). Vijf minuten stilte ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds, zoals bij Daniël (Dan. 6:11), vijf minuten aan de voeten van Jezus, zoals bij Maria in Bethanië, kunnen een stroom van leven in ons hele leven leiden. Het leven bestaat uit minuten. Vijf minuten verloren zijn voor altijd verloren. Vijf minuten voor God zijn goed besteed. Vijf minuten zijn genoeg tijd om anderen lief te hebben, om hen te verblijden en te troosten, om hen te sterken, te waarschuwen en te helpen, om voor hen te bidden, om hen uit te nodigen. Vijf minuten zijn een geschenk van God!

© www.bibelstudium.de

© Frisse Wateren, FW