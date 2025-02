2 dagen geleden Uit het ABC van de christen (12)

Het Goddelijke ontwerp

Exodus 25 vers 9 en 40

Toen Mozes door God werd geroepen om naar de top van de berg Sinaï te gaan en de wolk binnen te gaan, gaf de HEER hem nauwkeurige instructies voor de bouw van de tabernakel en zijn gebruiksvoorwerpen. “Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken … Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is” (Ex. 25:9,40).

Zo droeg God de leider Mozes nadrukkelijk op om alles precies volgens de gedetailleerde instructies te doen die hij van Hem ontvangen had. Hij mocht geen jota afwijken van het ontwerp, dat hij op de berg had gezien. Waarom was dit zo belangrijk? Zien we in het ontwerp, dat Mozes ontving, niet een beeld, een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus Zelf?

In het koperen brandofferaltaar zien we Christus in Zijn verlossingswerk om verzoening te doen.

In het koperen wasvat vinden we een verwijzing naar de reiniging die de Heer op ons uitvoert door het water van Zijn Woord.

In het toonbrood herkennen we Christus als het Brood van het Leven, dat Zijn volk verzadigt.

Het gouden reukofferaltaar geeft de geur van Zijn dienst van voorspraak weer.

In de ark van het verbond hebben we een openbaring van Christus in Zijn Goddelijke gerechtigheid – waarachtig God en waarachtig Mens in één Persoon.

Als Mozes de tabernakel en zijn gebruiksvoorwerpen niet precies volgens het hem gegeven ontwerp had gemaakt, zou hij deze veelvormige voorstelling van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus hebben bedorven.

Net zoals Mozes in het Oude Testament dit ontwerp te zien kreeg en precieze instructies ontving, zo kreeg met name de apostel Paulus in het Nieuwe Testament openbaringen en duidelijke instructies over de gemeente van de levende God. Deze zijn voor ons vastgelegd in de geïnspireerde brieven van het Nieuwe Testament.

Als het voor Israël in die tijd zo belangrijk was om alles precies volgens het ontwerp te maken, dat Mozes op de berg te zien kreeg, kunnen de voorschriften van het Nieuwe Testament voor ons dan minder belangrijk zijn? Ook wij zouden in alles nauwkeurig de Goddelijke instructies moeten volgen die Hij via de apostel Paulus aan Zijn gemeente gaf. Moge God ons veel genade schenken om dit te doen, zodat het getuigenis van de gemeente, dat vandaag de dag nog steeds zichtbaar is, niet nog meer verzwakt.

© www.haltefest.ch

Jaargang: 2003 – Bladzijde 42; auteur: P.E. Hall

