2 dagen geleden Spreuken 30 vers 7-9 (2)

Een gebed voor integriteit

Spreuken 30 vers 7-9:

7. Twee dingen heb ik van U gevraagd, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf:

8. Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.

9. Anders zou ik, verzadigd, U verloochenen en zeggen: Wie is de HEERE? of anders zou ik, arm geworden, stelen, en de Naam van mijn God aantasten.

De meesten van ons kennen waarschijnlijk wel het gebed van Jabez, maar hoe bekend zijn we met het gebed van Agur? Zijn gebed is namelijk het enige gebed dat in het boek Spreuken is opgetekend. Hij vroeg de Heer om twee specifieke dingen: integriteit en tevredenheid.

Agur wilde een leven van integriteit (oprechtheid) leiden voor zijn God, en hij omschreef dit leven als een leven zonder valsheid en leugens. Het woord voor valsheid betekent leegte of ijdelheid. Het woord voor leugens betekent valsheid of bedrog. Deze twee woorden vatten de essentie van deze wereld samen, met al haar loze beloften en misleidende praktijken. Agur bidt niet alleen om hulp om de waarheid te spreken; hij bidt om beschermd te worden tegen de verleiding van alles wat vals is en alles wat in strijd is met de waarheid.

Er wordt vaak gezegd: “Reputatie is wat mensen van je denken; integriteit is wat je bent als er niemand anders in de buurt is.” Deze wereld probeert onze aandacht af te leiden van het volgen van de Heer door middel van valse beloften, valse hoop en valse genoegens. Maar het Woord van de Waarheid, de Bijbel, wijst ons naar Hem die de Waarheid is: de Heer Jezus Christus. Agur vertrouwde zichzelf niet en stelde geen vertrouwen in het vlees.

De apostel Johannes spoort ons aan: “Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh. 2:15-17).

De apostel Jakobus waarschuwt ons ook: “Weet u niet dat vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Wie dus een ​​vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God” (Jak. 4:4). David bad: “Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is; maak mij levend door Uw wegen” (Ps. 119:37). Dit is in feite de gedachte achter Mattheüs 6 vers 13: “En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” Sommigen voegen bij: “Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.”

Anker voor vandaag

Bezitten wij de wijsheid en toewijding van Agur? Mogen wij “onze ogen op Jezus richten,” en mogen “de aardse dingen vreemd vervagen in het licht van Zijn heerlijkheid en genade.”

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW