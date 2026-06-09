1 dag geleden Spreuken 30 vers 7-9 (1)

Een gebed om tevredenheid

Spreuken 30 vers 7-9:

7. Twee dingen heb ik van U gevraagd, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf:

8. Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.

9. Anders zou ik, verzadigd, U verloochenen en zeggen: Wie is de HEERE? of anders zou ik, arm geworden, stelen, en de Naam van mijn God aantasten.

Agur vroeg de Heer om twee specifieke dingen: oprechtheid en tevredenheid. We hebben zijn verlangen naar oprechtheid al besproken; laten we nu kijken naar het tweede deel van dit gebed, zijn verlangen om tevreden te zijn met wat God hem gaf. Dit noemen we tevredenheid. De apostel Paulus schreef: “Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst … Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad” (1 Tim. 6:6,10). Deze verzen herinneren ons eraan waar onze prioriteiten moeten liggen.

Er is niets mis mee om te bidden voor onze behoeften: “Geef ons vandaag ons toereikend brood” (Matth. 6:11). Maar we moeten ons niet zorgen maken en zeggen: “Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen zoeken de volken … Zoekt echter eerst het koninkrijk <van God> en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Matth. 6:31-33). We zien deze tevredenheid terug bij de apostel Paulus, die schreef: “… in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden” (Fil. 4:12). Als we Jezus Christus volgen, wil Hij dat we Hem vertrouwen voor al onze behoeften, hoe groot of klein ze ook zijn!

We leven in een wereld vol onvrede, en alle reclames vertellen ons, dat we ook niet tevreden zouden moeten zijn. Maar we hebben de houding van Agur nodig, die tevreden wilde zijn met wat de Heer gaf. Moge de Heer ons doel zijn, en moge Hij ons helpen tevreden te zijn met Zijn dagelijkse zegeningen; en, als er behoefte is, mogen we vertrouwen op Zijn goedheid om te voorzien!

Anker voor vandaag

Het is een grote winst om in eenvoudig vertrouwen alleen op God te vertrouwen en tevreden te zijn met wat Hij geeft!

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom, Overdenking bijbeltekst

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