Spreuken 14 vers 27

“De vreze des HEEREN is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken.”

Wat bedoelt de Bijbel met de uitdrukkingen “godvrezend” of “vreze des HEEREN”? Het heeft niets te maken met bang zijn voor een boze God die wraak neemt, maar het betekent eerder eerbied voor Hem. Het is een houding van hart en geest die ons dagelijks leven beïnvloedt. Wie het verlangen heeft om een godvrezend leven te leiden, zal zich voortdurend afvragen: “Hoe ziet God wat ik op dit moment doe? Wat is goed in Zijn ogen?” Het boek Spreuken geeft ons nuttige instructies over dit onderwerp.

“De vreze des HEEREN is het kwade te haten” (Spr. 8:13). Dit is het uitgangspunt van de juiste houding. Beoordelen we alles zoals God dat doet? Beschouwen we alles als kwaad dat God afkeurt? Laten we onze manier van denken richten naar het Woord van God, Zijn maatstaf voor het meten van goed en kwaad, zodat we niet beïnvloed worden door werelds denken.

“Door de vreze des HEREN keert men zich af van het kwade” (Spr. 16:6). Als we ons leven leiden volgens een godvrezende houding, zullen we voor het kwaad behoed worden. We staan minder bloot aan gevaren, omdat we veel eerder herkennen wat tot kwaad zal leiden.

“Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN …” (Spr. 9:10). In al onze verschillende situaties hebben we wijsheid nodig: bij het nemen van beslissingen of in de omgang met onze medemensen leren we wijsheid niet op school, maar door ons leven met God te leven. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is godvrezendheid. Veel wordt duidelijk als we onszelf afvragen: “Zal mijn beslissing juist zijn voor God? Kan Hij mijn gedrag of de manier waarop ik handel goedkeuren?”

