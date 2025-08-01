2 dagen geleden Scoliose van het hart

Bijbelgedeelte: Filippi 2 vers 14-15

Scoliose is een veelvoorkomende zijwaartse verkromming van de wervelkolom. Het woord scoliose komt van het Griekse woord skolios. Dit woord wordt gebruikt in Filippi 2 vers 15: “Doet alles zonder mopperen en tegenspreken1, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid [skolios] geslacht, waaronder u schijnt als lichten2 in de wereld.”

We leven temidden van een geslacht met normen die meer verdraaid zijn dan de meest kromme ruggengraat. Denk maar eens aan wat veel mensen tegenwoordig te zeggen hebben over abortus en homoseksualiteit. Deze zonden worden niet alleen getolereerd, maar ook wettelijk beschermd als onmisbare mensenrechten.

Hoe kunnen wij als christenen een getuige zijn in deze wereld? Hoe kan ons licht schijnen in de morele duisternis? Op dit punt wil ik graag wijzen op twee dingen die genoemd worden in Filippenzen 2 vers 14: We moeten alles doen zonder te mopperen en tegenspreken.

Het Griekse woord voor “mopperen” is goggysmos. Het is een klanknabootsing die net zo zeurderig klinkt als de betekenis. Goggysmos betekent een onwillig gemompel. Iemand is emotioneel ontevreden en moppert in zichzelf. Maar wij zijn geen chagrijnige beren die mogen mopperen, maar verloste mensen wier lippen gevuld zouden moeten zijn met een stralend loflied.

Het Griekse woord voor “twijfelachtige overpeinzingen” is dialogizomai. Het is gemakkelijk om de twee woorden “dialoog” en “logica” erin te herkennen. Dit is waar het om gaat: we gaan een dialoog aan met God en presenteren schijnbaar logische ideeën over waarom het beter zou zijn als dit of dat in onze omstandigheden zou veranderen. Maar geloven we echt dat wij kleine zieltjes meer inzicht hebben dan de grote, eeuwige God?

“Houd op met klagen,” zegt Paulus, “en houd op met God te discussiëren.” Ja, emotionele onrust en intellectuele kritiek horen niet thuis in ons dagelijks leven. Dan zal ons leven echt een reclame zijn voor het evangelie in deze verdraaide wereld.

1. Eigenlijk ‘zonder murmureringen en overleggingen [of: redeneringen].’

2. Of ‘lichtdragers’; ‘lichtglans’ in Openbaring 21 vers 11.

