1 dag geleden Rondzwerven dat een windstorm met zich meebracht

“Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken” (Jona 1:4).

We kennen allemaal het verhaal van Jona en de grote vis, maar er zijn veel lessen die we uit zijn verhaal kunnen leren. Er zijn drie hoofdthema’s in het boek Jona:

Jona die wegloopt van zijn roeping om bekering te prediken; het verhaal over de vis als een symbool van de dood en opstanding van Christus; Jona’s bijzondere reactie op de bekering van de inwoners van Ninevé.

Het boek begint met het woord van de HEERE tot Jona, dat hem de opdracht geeft: “Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht” (Jona 1:2). In tegenstelling tot de genade in het hart van een God, van Wie we lezen: “Hij is lankmoedig over u, daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9), was Jona ongehoorzaam. In plaats van te gehoorzamen lezen we over hem in Jona 1 vers 3: “Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE.”

Er moet altijd een prijs betaald worden voor ongehoorzaamheid, en ongehoorzaamheid is altijd een stap terug, weg van Gods wil. Twee keer lezen we in vers 3 dat Jona afdaalde <“daalde af.”> We zien dit neerwaartse patroon opnieuw in vers 5: “Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen.”

Ondanks Jona’s opstandige hart lezen we in het vers van vandaag: “Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken.” De ervaren zeelieden werden zo bang, dat iedereen tot zijn god begon te roepen. Toen ze Jona tijdens de storm zagen slapen, waren ze verbaasd. “De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: Hoe kunt u zo diep in slaap zijn! Sta op, roep uw God aan! Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan!” (Jona 1:6).

Toen ze ontdekten, dat de storm het gevolg was van Jona’s ongehoorzaamheid, waren ze doodsbang en zeiden: “Hoe hebt u dit kunnen doen?” (Jona 1:10). Jona had immers gezegd, dat hij voor de Heer was gevlucht. De storm werd nog heftiger (vs. 11,13), en in plaats van berouw te tonen, was Jona bereid zich overboord te laten gooien, zijn dood tegemoet.

Maar de Heer had een doel en was aan het werk in het leven van Zijn dienaar. Hij heeft ook een doel en plan voor uw leven. Vlucht niet weg van uw God, maar keer u tot Hem en laat Hem in en door u werken.

Anker voor vandaag

De Heer kent degenen die van Hem zijn. Wanneer zij dwaas van Hem wegvluchten, achtervolgt Hij hen trouw om hen weer bij Zichzelf terug te brengen.

© Anchors For Life

Geplaatst in: Christendom

© Frisse Wateren, FW