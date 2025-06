8 uur geleden Romeinen 8 vers 35

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?”

24 juni 2025

De liefde van Christus is geen vergezocht denkbeeld, maar een levende en diep persoonlijke realiteit voor de gelovige. Voor de apostel Paulus was deze liefde geen vluchtige emotie, maar een constante, drijvende kracht die elk deel van zijn leven en bediening vorm gaf. Het was deze liefde die hem kracht gaf in beproevingen en houvast in zijn roeping.

Het kruis is het duidelijkste bewijs van de liefde van Christus. Zijn offer kwam niet voort uit menselijke waarde, maar werd uit vrije wil gegeven uit Goddelijke genade. Deze liefde is niet oppervlakkig, maar vloeit voort uit een hart, dat volledig toegewijd is aan het verlossen en herstellen van wat verloren is gegaan.

De liefde van Christus redt niet alleen, het dringt ook aan. Het beweegt de gelovige om niet voor zichzelf te leven, maar voor Hem die alles heeft gegeven. Wanneer deze liefde het hart in haar greep krijgt, verandert ze onze waarden, onze richting en ons doel.

De liefde van Christus wordt beschreven als blijvend en intens. Ze wordt niet gemakkelijk aan het wankelen gebracht of gedoofd. Ze weerstaat druk, gaat door beproevingen heen en gaat door, zelfs als al het andere bezwijkt.

Anker voor vandaag:

Laat de liefde van Christus vorm geven aan hoe je vandaag denkt, spreekt en leeft. Geen problemen, geen angst, geen mislukking kan je daarvan scheiden. Rust erin en verblijd je erin.

