Romeinen 8 vers 28

“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar [zijn] voornemen zijn geroepen”

De Cullinan is de grootste diamant die ooit in de geschiedenis van de mensheid is gevonden. Hij werd in 1905 ontdekt in een mijn in Zuid-Afrika en woog onbewerkt 3.106 karaat (621,2 gr.). De koning van Engeland, aan wie hij werd gepresenteerd, liet hem naar Amsterdam sturen om hem te laten slijpen.

De diamantslijper markeerde daar waar het moest worden gespleten met een diamantzaag en met een beitel waarvan het blad was gemaakt van bijzonder hard staal werd het in stukken gespleten: 105 in totaal.

“Wat een hoop scherven!” zou je denken, maar daaronder bevonden zich de twee grootste geslepen diamanten ter wereld, die nu samen met zeven andere diamanten uit de steen tot de Britse kroonjuwelen behoren. Er werden ook 96 andere diamanten uit geslepen.

De beslissende slag was het resultaat van wekenlang overleg en de diamantslijper werd beschouwd als een van de beste ter wereld. Door zijn werk kon de verborgen schoonheid in de steen op de best mogelijke manier aan het licht worden gebracht. In ons leven is het niet anders. God laat soms een harde, pijnlijke klap toe en we vragen ons af wat de zin ervan was. Maar God heeft ons lief en wil iets kostbaars van ons maken.

Gods kinderen hoeven niet bang te zijn. Op een dag zullen ze schitteren als heldere edelstenen in de kroon van de Koning der koningen. Als we onszelf aan Hem toevertrouwen, zijn we in Zijn hand; en God weet precies hoe Hij ons moet vormen. Omdat Hij van ons liefheeft, is alles wat ons overkomt goed voor ons en tot onze eeuwige vreugde.

