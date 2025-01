22 uur geleden Romeinen 8 vers 11

“En als de Geest van Hem die Jezus uit [de] doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus uit [de] doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest die in u woont.”

Sterfelijkheid leeft en werkt in onze lichamen, maar de God die Jezus uit de dood heeft opgewekt zal ook leven geven aan onze sterfelijke lichamen door Zijn inwonende Geest. Wat een zekere hoop en wat een volledige verlossing heeft de christen! Niet alleen is hij verlost wat zijn ziel betreft, een medegenoot van de Heer, maar ook, als hij sterft voor de komst van de Heer, zal hij worden opgewekt. Ook zijn sterfelijke lichaam zal weer tot leven worden gewekt. Er zal geen nieuw lichaam worden geschapen en aan hem worden gegeven, maar het lichaam, dat hij hier op aarde droeg zal worden veranderd, omgevormd.

Wat een bewijs van de macht van God aan de ene kant, maar ook van de genade en liefde van God voor ons aan de andere kant! De Heilige Geest zal nooit afstand doen van Zijn aanspraken op het sterfelijke lichaam, dat Hij als Zijn woonplaats heeft gekozen. Hij woont in ons door het opstandingsleven van Christus, dat de verlosten bezitten. Als het verlossingswerk niet was volbracht en het leven van Christus niet aan ons was gegeven, zou de Heilige Geest niet in ons kunnen wonen; maar waar deze beide dingen zijn, daar moet ook Ik zijn, zegt Hij als het ware.

Hoe kostbaar is deze waarheid! Zo zeker als de Heilige Geest in de gelovigen woont en hen doet uitroepen: “Abba, Vader!”, zo zeker zal Hij die ooit de Mens Jezus heeft opgewekt en Hem Heer en Christus heeft gemaakt, ook hun sterfelijke lichamen levend maken tot roem van Zijn heerlijke en grote Naam. De dood is een verslagen vijand en moet zijn prooi teruggeven. Hoe groot is het werk van onze geliefde Heer!

