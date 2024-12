17 uur geleden Psalm 61 vers 5; 3 vers 6 en 7

“Ik zal … mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels.”

“Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen.”

God werkt op een verrassende manier, als Hij dat wil. Dat was niet alleen zo in bijbelse tijden. Ook vandaag de dag maken mensen die op Hem vertrouwen die ervaring mee, alleen zijn het er tegenwoordig minder. Als we iets horen wat ons verbaast, moeten we dit niet beoordelen op basis van ons dagelijks leven.

Neem dit voorbeeld van een dienaar van God ten tijde van het communisme in Roemenië toen er daar christenvervolging plaats vond.

<<Ik werd onophoudelijk in de gaten gehouden vanwege mijn predikactiviteiten. Ik kon er elk moment rekening mee houden, dat ik weer gearresteerd zou worden; daarom moest ik me in de bergen verbergen voor de politie. Het was winter. Soms verschenen er wolven, maar daar was ik minder bang voor dan voor degenen die achter mij aanzaten.

Op een nacht was het bijzonder koud. Ik was helemaal uitgeput en bad: ‘Heer, stuur me een deken, anders vries ik dood!’ Daarop viel ik in slaap. Ik merkte niets van de kou. Kun je je voorstellen waarom? Toen ik de volgende ochtend wakker werd, was het nog donker. Ik bewoog en wilde net opstaan, toen er een dier naast me opstond en in de bomen verdween. Was het een hond of een jonge wolf? Ik heb geen idee. Maar het dier had de nacht naast me doorgebracht.

God kent geen gelijke in Zijn grootheid en goedheid! Hij had me geen warmere deken kunnen geven!>>

© The Good Seed

© Frisse Wateren, FW