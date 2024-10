11 uur geleden Psalm 32 vers 1; Johannes 1 vers 9

“Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.” … “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven.”

Een 12-jarige jongen had een steen gegooid die zijn doel miste; hij doodde één van de ganzen die rondliepen op het erf van zijn ouders. Hij voelde zich onopgemerkt en begroef het beest in het geheim om niet gestraft te worden. Maar die avond zei zijn zus tegen hem: “Het is jouw beurt om vanavond de afwas te doen. Als je dat niet doet, vertel ik mama wat je gedaan hebt.”

Uit angst legde de jongen zich bij de taak neer. Maar toen zijn zus hem de volgende avond weer probeerde te chanteren, antwoordde hij: “Nee, jij wast vanavond af. Ik heb het aan mama verteld en ze heeft het me vergeven.” Hij voelde zich vrij en opgelucht. Zijn geweten beschuldigde hem niet langer. Niemand kon hem nu nog onder druk zetten vanwege dat voorval.

Als we schuldig zijn geworden, kunnen samenzwerende getuigen misbruik maken van de situatie en ons op de een of andere manier afhankelijk van hen maken. Laten we onze schuld aan God belijden! Hij vergeeft graag omwille van Jezus. Als het mogelijk is, moeten we ons ongelijk ook toegeven aan degenen die we kwaad hebben gedaan.

Waar halen we de kracht vandaan om ons van het kwaad af te keren en eerlijk voor God te belijden? Die kracht komt van een volledig vertrouwen op Jezus Christus. Hij doorstond de dood aan het kruis om te boeten voor onze wandaden. Als we ons in geloof tot Hem wenden, zullen we bevrijd worden van onze last van schuld, van alles wat ons in zijn greep houdt en ons geweten parten speelt. Als we dan ons leven met Hem leven, kan Hij ervoor zorgen, dat we niet terugvallen in onze oude fouten.

