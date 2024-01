11 uur geleden Psalm 25 vers 1-2; Jakobus 5 vers 8

Psalm 25 vers 1-2:

“Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik.”

Jakobus 5 vers 8:

“Hebt ook u geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij.”

Twee noodzakelijke dingen voor de christen

Er zijn twee dingen die de vreugde van een christen vormen en die zijn kracht op de weg zullen zijn en het voorwerp dat voortdurend voor zijn hart staat: Ten eerste, de tegenwoordige gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. Ten tweede, de hoop op de komst van de Heer. Deze twee kunnen niet gescheiden worden zonder verlies voor onze zielen, want we kunnen niet alle winst hebben zonder beide. Als we niet uitzien naar de komst van de Heer, kan niets anders ons op dezelfde manier scheiden van deze huidige boze wereld. Christus Zelf zal niet zozeer het voorwerp voor de ziel zijn, noch zullen we in dezelfde mate in staat zijn om de gedachten en raadsbesluiten van God over de wereld te begrijpen, als er niet dit wachten is op Zijn Zoon vanuit de hemel.

Nogmaals, als deze hoop los wordt gezien van de huidige gemeenschap met God, zullen we geen huidige kracht hebben. Het hart zal verzwakt worden doordat de geest teveel in beslag genomen wordt door het kwaad rondom ons.

Want we kunnen niet echt op zoek zijn naar Gods Zoon uit de hemel zonder tegelijkertijd de totale afwijzing van Hem door de wereld te zien. We zien, dat het met de wereld zelf verkeerd gaat, haar wijzen hebben geen wijsheid – alles gaat ten oordeel, de beginselen van het kwaad maken alle beperkingen los. De ziel wordt zo verdrukt en het hart bedroefd. Maar als de christen door genade in tegenwoordige omgang en gemeenschap met God is, dan staat zijn ziel standvastig en is rustig en gelukkig voor God omdat er een bron van zegen in Hem is die door geen enkele omstandigheid ooit aangeraakt of veranderd kan worden.

J.N. Darby; © The Lord is near

