7 uur geleden Psalm 119 vers 75 en 103

“Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt … Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.”

Een goede remedie

Een vrouw die regelmatig met depressies kampte, besloot uiteindelijk een gerenommeerd arts te raadplegen. Deze was goed bekend met de menselijke natuur en nadat hij een reeks vragen had gesteld en de antwoorden had genoteerd, observeerde hij haar peinzend. Hij dacht, dat hij een diagnose had gesteld van haar persoonlijk probleem. Zonder een medicijn voor te schrijven, stond hij op en zei: “Ik wil dat je elke avond een uur in de bijbel leest. Na een maand wil ik je graag weer zien.”

De dame ging weg zonder iets te zeggen over zijn aanbeveling. Ze dacht: “Hij houdt me voor de gek. Ik ben niet naar een dominee gekomen, maar naar een dokter.” Toch haalde ze die avond haar bijbel tevoorschijn. “Het kost immers niets. Ik probeer gewoon deze behandeling. Ze las en na een tijdje voelde ze de drang om te bidden. Dat gebeurde avond na avond. Langzamerhand verdreef een zeker gevoel van kalmte haar sombere gedachten. Toen bezocht ze de dokter opnieuw.

“Iedereen kan zien dat je beter wordt,” riep hij uit. “En dat verbaast me niets. Ziet u, ik heb u dezelfde behandeling voorgeschreven als aan mijzelf.” Hij pakte een versleten bijbel van zijn bureau en ging verder: “Kijk eens naar dit boek! Ik lees er elke ochtend uit. Ik begin nooit aan mijn spreekuur zonder het te hebben geraadpleegd. Het geeft me innerlijke steun. Dus bedank mij niet, bedank God! En vooral, ga door met de behandeling!”

© The Good Seed

Geplaatst in: Overdenking bijbeltekst

© Frisse Wateren, FW