Prediger 11 vers 7

Prediker 11 vers 7

“Het licht is aangenaam, en het doet de ogen goed de zon te zien.”

“Want de God die gezegd heeft: ‘uit duisternis zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze harten tot [de] lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in [het] aangezicht van <Jezus> Christus” (2 Kor. 4:6).

Ooit was dit hart dood en duister; er was geen licht, geen liefde, alleen vijandschap tegen God en Zijn gezalfde. Zonde en onreine verlangens heersten in dit hart, ook al zou een onberispelijk leven naar buiten toe de goedkeuring van medemensen kunnen wegdragen. Maar God liet Zijn licht in dit hart schijnen. Hij zei: “Laat er licht zijn! en er was licht.” God maakte onderscheid tussen het licht en de duisternis en liet de verschrikte zondaar in Zijn licht zien wat hij was, maar tegelijkertijd ook Zijn eigen heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus. Zo werd zijn zondige toestand, zijn hele ondergang, hem getoond in dit stralende licht, maar niet om hem te doen wanhopen en te laten vergaan, maar om hem te leiden naar Degene in Wie God al de rijkdom van Zijn liefde voor zondaars heeft geopenbaard. Het oog van het geloof volgt de straal van de zon van genade naar haar Bron.

Is dit “zoete licht” al tot u doorgedrongen? Hebt u Jezus gezien? “Maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan [de] engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9). We kijken op naar Hem Die aan de rechterhand van God is en zijn vol goede moed. Want door Zijn bittere lijden en sterven heeft Hij de dood overwonnen en de macht weggenomen van degene die de macht van de dood uitoefende. De machtige Overwinnaar is nu verhoogd in de hemel. Een ieder die nu tot Hem, de Heiland, opziet in bekering en berouw, ontvangt vergeving van zijn zonden en gaat over van de duisternis naar het wonderbaarlijke licht. Hij kan dan de deugden van zijn Heer verkondigen en Hem dienen Die hem zo onuitsprekelijk gelukkig heeft gemaakt.

