O ja … vrede? Ja!!!

“Heerlijkheid zij God in [de] hoogste [hemelen], en vrede op aarde, in mensen van [zijn] welbehagen” (Luk. 2:14).

De menigte van de hemelse legermacht verkondigde drie prachtige uitspraken aan de herders in het veld ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus, die bijna een miniatuurversie zijn van het Goddelijke verlossingsplan:

“Heerlijkheid zij God in [de] hoogste [hemelen]”: duizenden jaren lang heeft God in de hemel oneer gekregen van Zijn schepselen. Maar nu, door de geboorte van de Verlosser, is de basis ervoor gelegd, dat God in de toekomst eindelijk de eer zal ontvangen die Hem toekomt (verg. Ps. 99; Jes. 45:23 enz.). Tot op de dag van vandaag is deze profetie echter nog niet vervuld – maar christenen mogen, als een vrucht van eerstelingen, God en Zijn Zoon eer en heerlijkheid geven door woord en daad. “Vrede op aarde”: Christus, de Heer – dat is tegelijk de “Vredevorst”, in Wiens koninkrijk geen einde zal komen aan de vrede (Jes. 9:5,6). De aarde is nog ver verwijderd van deze vrede met Kerstmis dit jaar, ook al wordt deze uitdrukking miljoenen keren in de mond genomen – maar christenen kennen hun Heer: “Hij is onze vrede” (Ef. 2:14) en kunnen nu al vooruitzien naar de toekomstige vrede voor de aarde en er van genieten in hun hart. “… in mensen van [zijn] welbehagen”: Zelfs de Goddelijke wijsheid, de Heer Jezus, had vóór Zijn menswording Zijn vreugde in het bewoonde deel van de aarde; Zijn vreugde ging uit naar de mensenkinderen (verg. Spr. 8:31) – voor wie Hij komen en sterven zou. Met de menswording van de Zoon toonde God op indrukwekkende wijze Zijn belangstelling voor mensen (verg. Joh. 3:16). Op aarde kan God echter nog steeds geen welgevallen hebben in de meeste mensen; zij hebben Hem de rug toegekeerd. Met koorden van liefde (Hos. 11:4) heeft Hij Zijn kinderen uit de vele mensen getrokken; Hij heeft hen in Christus begenadigd (Ef. 1:6) en kan daarom met welgevallen op hen neerzien.

“Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te geven op aarde? Nee, zeg Ik u …” (Luk. 12:51).

Wat had de komst van de Heer Jezus naar deze aarde opgeleverd? Hij was afgewezen; het reinigende, zuiverende “vuur” was al aangestoken (verg. Luk.12:49) voordat Hij daadwerkelijk ten oordeel zou verschijnen. Dit was niet de bedoeling van Zijn liefde, maar het gevolg van Zijn afwijzing door mensen. Nu moesten en moeten de harten vóór of tegen de Heer beslissen. Was Hij niet gekomen om vrede op aarde te geven? Ja, dat was Zijn bedoeling. Bij Zijn tweede komst zal Hij dan een koninkrijk van vrede stichten. Maar nu, waar het kwaad heerst, is het onvermijdelijke gevolg van trouw discipelschap “verdeeldheid” – breuken in familiebanden, in kennissen, enzovoort. Zij die met Christus zijn, ervaren “oorlog” in plaats van vrede – en toch mogen zij de vrede van Christus in hun hart laten heersen (Kol. 3:15).

“In de hemel vrede en heerlijkheid in [de] hoogste hemelen” (Luk. 19:38).

Toen de jubelende discipelen de Heer vergezelden bij zijn intocht in Jeruzalem, prezen ze Hem als Koning met twee uitspraken die sterk doen denken aan de lofprijzing van de engelen in Lukas 2:

“In de hemel vrede”: Ook al moet de vrede op aarde nog komen, er is vrede in de hemel sinds het verlossingswerk van de Heer Jezus. Hij heeft de macht van de duivel vernietigd (Hebr. 2:14; verg. Ef. 4:8; Kol. 2:15), ook al zal hij pas later definitief uit de hemel worden verbannen (Openb. 12:8,9). De onzichtbare hemelwereld werd gereinigd door het offer van de Heer Jezus (Hebr. 9,23). Nu is de Heer Jezus in de hemel als een verheerlijkt mens, dus daar is nu vrede. Christenen kennen God nu als de God van vrede (2 Kor. 13:11 enz.). “Heerlijkheid in de hoogste hemelen”: God, die door Christus vrede in de hemel heeft gebracht en vrede op aarde zal brengen, maar ook Christus Zelf, die vrede gemaakt heeft door het bloed van Zijn kruis, komt alle eer toe (Kol. 1:20). Christenen geven Hem nu al graag deze eer – de eer van de zijde van de wereld moet nog komen.Vrede op aarde komt pas als de Vredevorst Zijn heerschappij opneemt en “de oorlogen tot aan het einde der aarde tot bedaren brengt” (Ps. 46:10). Nu, aan de andere kant, brengt trouw aan Christus verdeeldheid, oorlog op aarde, omdat de geesten tegen Hem verdeeld zijn. Maar tegelijkertijd, sinds de triomfantelijke terugkeer van de Heer Jezus naar de hemel, genieten alle christenen van alle zegeningen die uit de vrede in de hemel voortkomen.

Martin Schäfer; © www.bibelstudium.de

Uit: Bibel kontrastreich (12)

