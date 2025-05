16 uur geleden Mattheüs 6 vers 20

“Maar verzamelt u schatten in [de] hemel, waar geen mot of afvreter ze bederft en waar dieven niet inbreken of stelen.”

30 mei 2025

Een leven geleefd voor de aarde zal eindigen met de aarde. Maar een leven dat voor Christus en de eeuwigheid wordt geleefd, zal vrucht dragen die eeuwig blijft bestaan. De Heer Jezus herinnert ons er voorzichtig aan: bewaar je schat niet hier. Aardse rijkdom vergaat. Aardse eer verdwijnt. Maar wat voor de Heer wordt gedaan, in liefde en geloof, wordt deel van een eeuwige erfenis.

De christen is hier een pelgrim en vreemdeling. Deze wereld is niet ons thuis – we zijn op doorreis. Onze beste energie en genegenheid besteden aan wat spoedig zal vergaan, is geestelijk verlies. Maar elke daad van gehoorzaamheid, elke ongeziene dienst, elk offer voor de Naam van Christus is hierboven opgeborgen, waar niets het kan aanraken.

“Daar wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet …” (2 Kor. 4:18).

Leven voor de schat van de hemel is geen oproep om je terug te trekken uit het leven, maar om erin te leven met de ogen gericht op Christus. Het is elke dag leven in het besef, dat de eeuwigheid echt is – dat we binnenkort voor Hem zullen staan. Als Hij onze schat is, verschuiven onze prioriteiten: liefde wordt belangrijker dan winst, trouw belangrijker dan succes, de goedkeuring van Christus belangrijker dan de lof van de wereld.

Anker voor vandaag:

Wat bewaar je vandaag? Wat vult je hart? Mogen we leven met een eeuwig doel – een schat opslaan waar Christus is, want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (Matth. 6:21).

